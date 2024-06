Juez levantó cierre de fronteras para niño que había quedado fijado por error y podrá irse a España con su madre

"Por involuntario error de la oficina" había quedado sin levantar un cierre de fronteras para el niño Elías porque esa medida, que se había tomado en 2018, estaba en un expediente acordonado. En ese entonces el padre del niño había denunciado a la madre por violencia doméstica y la Justicia determinó que no pudiera salir del país y se le retuvo el pasaporte pero en estos cinco años el proceso siguió y la Justicia le quitó la patria potestad al padre denunciado por abuso sexual. Concluido el proceso la madre del niño, Natalia Dei, decidió irse a vivir a España pero cuando llegó al aeropuerto junto con su hijo no pudieron subir al avión porque saltó la medida cautelar.

Dei dijo a El Observador que este martes entregará una carta en el consulado de España que le dio la ONG El Paso que la está ayudando, con la esperanza de que la embajada pueda interceder ante las aerolíneas y pueda embarcarse cuánto antes en un vuelo a Madrid. El 3 de junio iba a viajar en Air Europa pero no pudo hacerlo porque saltó el aviso de que la orden estaba vigente.

El error administrativo que les impidió viajar

Este lunes el juez de Colonia Guillermo Royes señaló que el error pudo ser solucionado en 2019.

En aquel momento intervinieron varios jueces porque Dei se había trasladado a vivir a Paso de los Toros, Tacuarembó, cuando se tomó la resolución de impedirle salir del país al niño, y luego se trasladó a vivir a Piriápolis, Maldonado, y en cada mudanza el caso pasaba al juzgado de familia de esa ciudad. En 2018 la expareja de Dei la había denunciado por violencia doméstica y ella no se presentó a varias audiencias a las que fue citada, por lo que en 2019 se decidió la medida de cierre de fronteras y se retuvo el pasaporte de Elías, lo que se resolvió en un expediente aparte que se acordonó al principal.

“En un escenario de que, por involuntario error de la oficina, el presente expediente hubiera sido enviado como ‘expediente acordonado’ (...) a otra sede judicial, dicho error evidentemente humano pudo ser perfectamente solucionado en ese momento, esto es, en mayo-junio de 2019 (teniéndose en cuenta la fecha del mandato judicial: 27 de mayo de 2019)", afirmó Royes.

El juez señaló que correspondía a los juzgados que intervinieron en el caso, la sede de Paso de Los Toros de 1° turno y la de Maldonado de 11° turno, ejercer el control "formal de todas las actuaciones judiciales recibidas".

"Examinado el sistema de gestión, ahora (recién ahora) devueltas estas actuaciones a esta Sede, esto es, cinco años después que dejaron de estar materialmente en esta Sede, no puede más que advertirse la no ocurrencia del debido cuan temporalmente oportuno contralor", indicó Royes y aclaró que recién ahora pudo resolverlo porque antes no tenía el expediente. Agregó que el error administrativo tampoco fue "advertido por ningún otro operador jurídico (de Derecho) actuante y/o con oportuno conocimiento de las actuaciones judiciales".

Para tomar la resolución el juez Royes también tuvo en cuenta la resolución del 5 de febrero de 2024, dictada por la jueza de Maldonado de 3° turno, Grecia Gonzálvez quién resolvió la pérdida de la patria potestad del padre del niño y se amparó en el Código Civil cuando determina que será causal para perder ese derecho "si se comprobare en forma irrefragable que durante un año han hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de tales, no prestando a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben".

Para resolver este caso debió intervenir la ministra de la Corte Bernadette Minvielle, quién le encomendó a su vez al secretario letrado de la Corte, Juan Pablo Novella, solicitar que de forma urgente el expediente fuera remitido a la sede de Colonia para que se levantara esa medida cautelar.