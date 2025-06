Juicio contra hombre acusado por asesinar a su pareja y sus hijos en un incendio: los movimientos del acusado y la hipótesis sobre el fuego

"Este incendio no fue un accidente, fue un incendio intencionalmente provocado", afirmó el fiscal en la primera de las tres audiencias desarrolladas hasta el momento, a cuyos audios accedió El Observador. Para Pacheco no se puede conocer "la intención" del imputado, pero "en la mejor hipótesis" se trataría de un "dolo eventual", ya que Leonardo "debió prever" cuál iba a ser la consecuencia de sus actos "y no le importó el resultado".