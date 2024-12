La coalición se presentará unida en Montevideo, Canelones y Salto para las departamentales: "Hay un modelo agotado"

Uno de los nombres que se manejaban para ese puesto era el del empresario Alejandro Ruibal, pero este descartó la propuesta al considerar que no era el momento y que sería incompatible con sus actividades como director ejecutivo de la constructora Saceem.

La candidatura colorada será algo que "se va a definir en estos días", subrayó Osta.

Sobre las administraciones municipales del Frente Amplio, que gobierna Montevideo desde 1990, Osta aseguró que se caracterizan por "muchas promesas y pocas concreciones".

"No ha logrado transformar una ciudad en lo positivo, sí en lo negativo, que creemos que es lo que hay que cambiar. Mejorar los servicios municipales... Todos vemos la realidad, en esto no estamos inventando nada, una ciudad muy deteriorada que en todos estos años no ha mostrado una obra de envergadura", consideró el dirigente colorado.

Enumeró entonces el "estado de las calles", el "tema de la basura", el "tránsito" y "las obras".

"Hay toda una serie de políticas municipales que hay que cambiar y cambiar ya porque creemos que hay un modelo que está agotado, que arrancó en el 90 prometiendo que iban a limpiar la ciudad de basurales en pocos meses y décadas después vemos que es un tema que increíblemente no se ha podido solucionar", apuntó.

Dijo que mayo será una "buena oportunidad" para "plantear un proyecto alternativo" al Frente Amplio para "solucionar estos problemas crónicos".

Sobre Canelones, Osta señaló que hay aspectos de la gestión frenteamplista "positivos" pero otros "negativos". "Vayan a ver las calles de la Ciudad de la Costa", pidió.

"No es bueno que se consoliden proyectos durante tantos años porque se acostumbran a sí mismos y actúan de una manera soberbia. Porque todos hemos escuchado que para algunos dirigentes del Frente Amplio en Montevideo si va una heladera puede ganar", dijo.

Acusó entonces al Frente Amplio de actuar con "soberbia".

"Vemos que hay una intendencia fundida y resulta que fue responsabilidad dle gobierno nacional", aseguró sobre la situación financiera de la Intendencia de Montevideo.