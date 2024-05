La crítica del secretario de la Unasev por la ciclovía de la Rambla Sur

" Si yo tengo una discapacidad, ¿podré pasar por dónde? ", se preguntó en entrevista con Arriba Gente (Canal 10). "Salgo para este lado (derecho), tengo que esperar que venga la bicicleta porque si no me llevan puesto ", agregó.

"La verdad, no me convence lo práctico de esta historia", aseveró y dijo que la ciclovía hubiese sido mejor si no tuviese habilitado el estacionamiento. "Rio de Janeiro lo tiene y le funciona con una mayor densidad de población", sostuvo.