"La idea no es resolver solo los techos": Orsi en inicio del programa Más Barrio en Las Piedras

Ante el inicio del programa Más Barrio en el barrio Corfrisa de Las Piedras , el presidente de la República, Yamandú Orsi , hizo una recorrida por el lugar y en diálogo con los medios aseguró que buscan trabajar en los espacios públicos.

" La idea no es resolver solo los techos, sino el entorno . Es decir, los espacios públicos, generar lugares seguros, iluminación, en definitiva, presencia del Estado", explicó en rueda de prensa.

En cuanto al recorrido por la zona, Orsi destacó el vínculo "afectivo" que mantienen con los vecinos del barrio tras "años" en los que vienen trabajando para tratar de "resolver algunas cosas" . "Con este proyecto creo que nos damos el empujón final" , destacó.

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Consultado sobre cómo fue el diálogo con los vecinos, el mandatario señaló que estos pidieron que se terminen de "concretar cosas con las que venimos desde hace años" .

Tras esto, se refirió a los trabajos que realizarán en el lugar y sostuvo que buscarán llevar adelante "una mejor intervención en los espacios públicos y en otras cuestiones que tienen más que ver con el entorno". Para finalizar, Orsi destacó que con este proyecto lo que pretende el gobierno es "mejorar la convivencia".

El plan Más Barrio es un programa que combina operativos de seguridad con políticas sociales y obras de infraestructura; es una apuesta del gobierno para cortar en cierta medida la actividad de bandas criminales que hoy controlan varias zonas del país.

Además del presidente, participaron en la inauguración del proyecto en el barrio el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros de Interior, Carlos Negro, y de Vivienda, Tamara Paseyro. También formó parte del evento el intendente de Canelones, Francisco Legnani.