La Iglesia Católica celebró la "confirmación" de la visita del papa León XIV y todas las actividades: "Hará bien a todo el país"

Las autoridades de la Iglesia Católica del Uruguay celebraron la confirmación de la visita del papa León XIV, luego de que el Vaticano informara que el sumo pontífice no requerirá tratamientos adicionales tras ser sometido a una cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón .

Aunque el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, aclaró que la visita "nunca fue desconfirmada" por parte del Vaticano, reconoció que el anuncio sorpresivo de que tendría que ser intervenido por un nódulo pulmonar causó preocupación .

"Lo cierto es que el papa, sin dudas, quiere venir. Nosotros tenemos muchas ganas de que venga pero el papa también tiene muchas ganas de venir", dijo Sturla.

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El cardenal afirmó que la Iglesia Católica está "con todos los motores encendidos" para recibir al papa.

"Estamos muy contentos con que siga adelante esta visita del papa León y que, además se hayan confirmado todas las instancias, no hay que achicar nada, no hay que cambiar itinerario", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), Milton Tróccoli.

El obispo destacó las tres convocatorias de carácter masivo que forman parte del itinerario del papa León XIV: la misa que dará el sábado 7 de noviembre a las 10:00 en Paysandú, la vigilia de oración en el Estadio Centenario a las 19:00 de ese mismo día y la misa en Forida por el día de la Virgen de los Treinta y Tres el domingo a las 10:30.

Si bien todas estas actividades son gratuitas, las autoridades eclesiásticas aclararon que se requiere un registro previo por motivos de organización y también de seguridad.

El itinerario completo se puede consultar en la página web oficial de la visita del papa a Uruguay.

La Iglesia también previó que en aquellos lugares donde la concurrencia se prevé masiva —como las misas en el interior y la vigilia en el Estadio Centenario— se desplegarán pantallas para que las personas que se concentren en los alrededores puedan participar.

Respecto a la seguridad que requerirá la visita del papa, Sturla apuntó que la gran parte de esa operativa estará provista por el Estado —además porque se trata de un jefe de Estado—, pero también por miembros de la seguridad del Vaticano que llegarán al país junto al pontífice.

Con el objetivo de tener todo en condiciones, la Iglesia está haciendo obras en varios edificios por los que pasará el papa. Y, en total, lo que destinará la Iglesia Católica uruguaya serán US$ 2,3 millones más IVA.

Gran parte de ese dinero provendrá de la rifa solidaria que la Iglesia puso en marcha en las últimas semanas y que se puede adquirir de forma 100% online en el sitio oficial de la visita.

En el caso de que llueva durante alguna de las actividades, Sturla sostuvo que el "plan B" será "el paraguas", salvo en la Plaza Independencia, donde el gobierno tiene pensada una alternativa —según dijo el cardenal— en caso de que llueva.

A nivel general, Sturla dijo que confía en que la visita del papa León XIV le hará "bien a todo el país", pese a ser el país de América Latina más laico.

"La visita del papa León sobrepasa los límites de la Iglesia Católica y puede ser una muy buena noticia para todo el Uruguay, ateos, agnósticos, de todas las religiones y obviamente para los católicos confirmarnos en la fe. Confiamos en que hará bien a todo el país", señaló el cardenal.