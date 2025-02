La Justicia accedió al concurso judicial de Conexión Ganadera

Las autoridades dieron un plazo de diez días a los responsables para que acrediten si pueden o no cumplir sus obligaciones. Luego de este paso, el concurso queda firme y se designa un síndico que encabece el proceso.

El escrito también solicita el concurso necesario de la empresa Hernandarias XIII, sociedad anónima propietaria del campo de Soriano en el que está el ganado de los inversores afectados. Según se lee en el escrito, existe un "vínculo inescindible" entre CG y esta empresa, ya que Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow son copropietarios de esa sociedad.

Dentro de las peticiones del grupo de abogados, también se solicitó a la justicia que disponga "la medida de no innovar sobre los animales bajo propiedad de los inversores hasta su efectiva devolución" para "evitar cualquier movimiento que pueda afectarlos".

Además, pidieron el "embargo preventivo sobre todos los bienes y derechos correspondientes a las referidas empresas, ordenando el libramiento de los oficios correspondientes".

En una reunión virtual realizada el pasado martes con todos los acreedores, Carrasco reconoció que el concurso era inevitable.

En aquella reunión el contador Ricardio Giovio, contratado por Conexión Ganadera para analizar la situación de la compañía, afirmó que al principio detectó que había una pérdida de US$ 150 millones, pero luego aumentó a US$ 230 millones “porque en ese proceso se encontraron más cosas”.

“Si me preguntan yo diría que esta empresa no es auditable porque sus balances no reflejan la realidad”, agregó tras desmentir que se haya hecho una auditoría en las últimas semanas.

Un proyecto viable que terminó en "Ponzi" y la discusión del ganado

En el encuentro virtual, Giovio marcó que el descalabro de la compañía fundada por Carrasco y Gustavo Basso, fallecido en un siniestro de tránsito, implica la caída de “la empresa más grande del país en un rubro y estos son los números más grandes después de la crisis bancaria”.

La principal responsabilidad de los directivos de Conexión Ganadera es “sostener la operativa hasta que llegue el síndico”, luego de que se haga oficial un proceso de concurso de acreedores.

Giovio centró parte de su oratoria en la discusión sobre si el ganado es de todos o de algunos, dado que de ello depende la posibilidad de llegar a acuerdos entre las partes o no. El contador no manifestó su posición, porque entiende que eso es algo que deben hacer los abogados.

“Los contratos son malos, son malos contratos. Yo hablé con un abogado que redactó los contratos en su momento y me dijo: ‘Ese no fue el contrato que yo escribí’. O sea que alguien metió mano”, apuntó Giovio.

Actualmente, Conexión Ganadera no designó un defensor que la represente y el experto aclaró que tienen que hacerlo cuanto antes.

“La gente decidió en base al prestigio y antecedentes”, indicó Giovio en referencia a la falta de auditorías y balances contables. “¿Cómo fue el proceso? Igual que siempre. Seguramente inició como un proyecto viable, en un momento se empezó a perder plata, la liquidez pasó a ser el problema principal, ahí ya el negocio no lo miraban tanto y sin haber empezado como un esquema Ponzi terminó en un esquema Ponzi”, apuntó el contador.