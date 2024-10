Lacalle Pou tras dichos de Sánchez de "nacionalizar" las AFAP: "No me parece una buena cosa"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou , consideró que no es una "buena cosa" lo planteado por el jefe de campaña de Yamandú Orsi, el senador Alejandro Sánchez , quien mencionó la posibilidad de " nacionalizar " las AFAP en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones pero no triunfe el plebiscito de la seguridad social .

"La palabra nacionalización para las AFAP no me parece una buena cosa ", dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa desde Fray Bentos.

Consultado sobre la posibilidad de que nacionalizar las AFAP fuera una "alternativa", Lacalle Pou respondió: "Para mí no, pero ta. Para mí hay que dejarlo como está".

"Nacionalizar" las AFAP

La polémica sobre este tema se desató más temprano, cuando en una entrevista con Primera Mañana de El Espectador el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) habló sobre el escenario que se abre en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones pero no prospere el plebiscito.

En vez de eliminarlas, como plantea el PIT-CNT, Sánchez habló de nacionalizarlas.

"Cuando digo nacionalizarlas lo digo en el sentido de construir un sistema que sea más virtuoso", declaró.

Y explicó: "Las AFAP se colocaron en un segmento de lo más rentable y cuando hay que pagar renta vitalicia vuelve el Estado. Las AFAP administran el negocio maravilloso, rentable, y cuando hay que pagar jubilaciones tiene que venir de nuevo el Estado. Además, las AFAP colocan los activos en la deuda pública. Me estás jodiendo un poco, parece que tenés la vaca atada. Pensemos formas distintas".

Sus declaraciones motivaron una respuesta del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien dijo: "Me parece tremendamente peligroso e inconveniente para el futuro del Uruguay. Eso es volver a los 70. El camino es para adelante y no retroceder. No me imaginé que se iban a animar".

Con la polémica generada, Sánchez tildó a sus detractores de "desesperados".