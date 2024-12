Lacalle Pou: "Hasta me está gustando que me digan tibio, hoy el coraje está en el centro"

"Estamos en un proceso de transición que es propio del siglo pasado. Tenemos tres meses con un gobierno que empieza a cerrar y otro que empieza a llegar. Y ustedes ya no saben con quién hablar o se les confunde a veces . Naturalmente por la propia dinámica de su trabajo, de su inversión, de su ciclo comercial", le dijo a los exportadores que lo escuchaban en una de las sedes del BROU.

"Reafirmar que nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer en estos 87 días, lo que no significa que algunos temas que tenemos para decidir consultemos y otros informemos ", describió sobre el diálogo con el gobierno entrante de Yamandú Orsi.

Este compromiso de informar a las autoridades que vendrán sobre decisiones clave de la administración fue algo que Lacalle Pou trasladó a Orsi en la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada.

Por otro lado, Lacalle Pou reflexionó sobre las posturas extremistas y contó qué le dijo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la reunión que ambos mantuvieron en la residencia de Suárez y Reyes.

"Me parece una buena oportunidad para desmitificar de una vez por todas, que es increíble que sigamos hablando de esto, del enfrentamiento entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, que ahora está tan de moda", dijo.

Y continuó: "Ahora si opinás lo del medio sos tibio. Y hasta me está gustando que me digan tibio, porque creo que hoy el coraje está en el centro, no en los extremos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/5noticiasuy/status/1864443338885103726&partner=&hide_thread=false “Ahora si opinás lo del medio sos tibio… Y hasta me está gustando que me digan #tibio, porque creo que el coraje hoy está en el centro, no en los extremos”, dijo #LacallePou en evento de la Unión de Exportadores pic.twitter.com/dVpjQ4Csrs — Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) December 4, 2024

Lacalle Pou consideró que hoy "es fácil" posicionarse en los extremos y que lo difícil está en "defender las uniones".

"Recién vengo de estar con el presidente de Colombia y me dijo: 'capaz que usted puede darme una mano con esto'. Y le dije: 'cuente conmigo'. Todo lo que sea unión y acuerdo yo estoy. Desunión y desacuerdo no cuenten conmigo para nada", cerró.