Orsi y Lacalle Pou, unidos por la apertura de la Semana de los Festivales de Málaga y San Sebastián en Montevideo

"Acá en Uruguay descubrimos no hace tantos años la oportunidad que había y que hay con respecto a todo lo que es tema de datos, los servicios, pero también el audiovisual. Al principio eran novedades, cosas distintas, hoy es algo que se impuso. Incluso en la pandemia que recuerdo que se acercaron al gobierno departamental propuestas y nos obligó a resolver bastante mejor el tema locaciones en nuestro territorio", recordó en rueda de prensa el futuro presidente del Uruguay.

Agregó que lo que entonces parecía algo esporádico "terminó siendo una lluvia de propuestas". "Descubrís la oportunidad que tenés en tu territorio de mostrar cosas también del país. El audiovisual llegó para quedarse y el techo está altísimo", afirmó.

Orsi propuso también por darle "mucho apoyo" a los emprendedores del sector, incluyendo a quienes vienen desde el extranjero. "El hecho de que San Sebastián y Málaga estén acá nos muestra que estamos jugando... No sé si en la cancha grande, pero estamos entrando por el túnel", describió.

Sobre el apoyo que dará al sector desde el gobierno, el presidente electo señaló que está previsto en las bases programáticas del Frente Amplio y consideró que sería "insólito" que no se apuntalara a esta actividad.

"Es una oportunidad de carácter cultural pero también desde el punto de vista económico. No puedo decir que no tiene límites, Uruguay todavía no lo tiene cerca. Cuando digo el techo alto, es mucho lo que se puede hacer acá y es un muy buen negocio si lo encaramos bien. Para eso el Estado tiene que apuntalar. Hay una ley que nos rige y que empezó con nuestro gobierno en el Frente Amplio, pero también este gobierno lo tomó y la potenció y hay que seguirlo. Acá hay que pensar que en el futuro debemos ser capaces de hacer mucho más de lo que estamos haciendo hoy", sostuvo.

Horas antes del evento una delegación del festival conformada por el presidente de Orca Films, Gabriel Hochbaum; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos; y el codirector de Ventana Sur, Bernardo Bergeret; fue recibida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva.

MASS coincide en Montevideo con Ventana Sur, el principal mercado del rubro en la región, que por primera vez en 15 años abandona Buenos Aires y se traslada a este lado del Río de la Plata.

En diálogo con El Observador, Vigar dijo que el presidente los recibió en su despacho donde hablaron sobre "el mundo del audiovisual". "Pudimos pulsar que por su parte también había desarrollado una interesante política hacia este sector, que también nos corroboran amigos productores de este país", sostuvo.

"Lo que de verdad nos parece admirable es que esa política se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y como ha dicho el presidente electo, Yamandú Orsi, que pueda de manera natural y armoniosa pasar de un gobierno a otro para seguir apoyando a un sector que necesita de todo tipo de ayudas, porque es un dinamizador socioeconómico de un país, porque prestigia la cultura de ese país y porque da empleo a un colectivo de enorme talento", agregó.

Por su parte, Rebordinos consideró que fue "muy sorprendente" ver que ambos dirigentes, pertenecientes a fuerzas políticas diferentes, "apoyan al audiovisual".

"Ambos tienen claro que el apoyo a audiovisual uruguayo es fundamental, que es una fuente de riqueza cultural pero también es una fuente de riqueza económica. Ha sido bonito ver a dos presidentes que representan opciones diferentes pero que en el tema audiovisual están bastante de acuerdo", opinó.

El ciclo de películas de producción española se proyectarán esta semana en Movie Montevideo, entre el 2 y el 4 de diciembre. La primera en proyectarse en Montevideo fue Mugaritz. Sin pan ni postre, un documental de Paco Plaza que ganó el Premio Culinary Zinema y se adentra en la historia del mundo de alta cocina de Andoni Luis Aduriz.

MASS: ¿Qué se puede ver en la Semana de Málaga y San Sebastián?

La grilla de la Semana de los Festivales de Málaga y San Sebastián incluye la proyección de seis películas galardonadas e inéditas en Uruguay, que formaron parte de las recientes ediciones de los respetados festivales internacionales.

Por parte del Festival de San Sebastián se proyectarán dos películas de la Sección Oficial: Soy Nevenka, galardonada con el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, de Iciar Bollain; yLos destellos, ganadora de la Concha de Plata a la mejor interpretación de protagonista, de la cineasta Pilar Palomero. Además se podrá ver Mugaritz. Sin pan ni postre, de Paco Plaza.

El Festival de Málaga llega a Montevideo con Nina, a la que se le otorgó el Premio Especial del Jurado de la Crítica, que será presentada por la actriz Aina Picarolo; y La casa, galardonada con la Biznaga de Plata al mejor guión y a la mejor música y el Premio del Público, que estará representada por las actrices Lorena López y Marta Belenguer.

Además se podrá ver Segundo premio, dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Cuesta y producida por Cristóbal García, ganadora de la Biznaga de Oro a la mejor película española y la Biznaga de Plata a la mejor dirección. Con la particularidad de que se trata del largometraje que representará a España para competir por la nominación del Oscar a mejor película internacional.

Este lunes también se estrenó el documental Traslados, dirigido por Nicolás Gil Lavedra sobre una idea de Zoe Hochbaum, en el marco del festival de cine. El largometraje investiga y expone los llamados vuelos de la muerte, el método de exterminio y desaparición de personas aplicado sistemáticamente durante la última dictadura militar argentina. La película también fue parte de la programación de los Festivales de Málaga y San Sebastián, antes de recibir el Martín Fierro al Cine 2024.

Los detalles de los horarios y las entradas se venden por la web movie.com.uy o en la boletería del complejo de cine.