Lacalle Pou se reúne con MSP y MEF para definir situación de Casmu: hay dos opciones arriba de la mesa

Según informó Telemundo y confirmó El Observador, en el gobierno hay "reparos" en algunas cifras presentadas por Casmu aunque hay otros números "que cierran".

En los últimos días, autoridades del MSP transmitieron a representantes de mutualistas que el objetivo del gobierno es "garantizar la continuidad" del Casmu hasta el final del período. El mensaje fue dado en una reunión en lunes con directivos de las principales instituciones.

Las dos posibilidades

A grandes rasgos, las posibilidades que maneja Lacalle Pou son que el gobierno le otorgue el fideicomiso de US$ 56 millones solicitado por Casmu –el cual se sumará a los US$ 25 millones pedidos al BROU– o avanzar en una intervención.

Semanas atrás, al detallar los cinco escenarios, Rando dijo que la primera opción era otorgarle los US$ 56 millones “sin llevar adelante ninguna acción sobre las autoridades actuales, sin hacer una intervención y sin nada, simplemente dejando a los veedores como están o capaz que hasta sacándolos”, mientras que la segunda implicaba un poquito más de intervención, porque suponía no desplazar autoridades y los interventores no tenían capacidad de "decisión sobre los fondos ni sobre lo que se hace”.

La tercera opción era un “escenario” que no sabían si era “posible”: atribuirle determinadas potestades a los veedores sin desplazar a las autoridades. “Hoy en día no existe, no es un escenario actual, porque no tenemos una normativa que lo ampare”.

La cuarta posibilidad era el “desplazamiento de las autoridades” y la quinta era “no desplazarlas y no darles el fideicomiso”.

“Obviamente, a priori, la primera opción y la quinta nos parecerían bastante extremas. No podemos decidir entre ellas hasta no tener a la vista todas las respuestas del Casmu y, por supuesto, sin antes haber consultado al resto de las autoridades del Poder Ejecutivo”, sentenció en ese entonces Rando.