Las coincidencias en limpieza de los candidatos en Montevideo: contenedores públicos donde hay más gente y domiciliarios donde hay menos

El candidato favorito dentro de la oposición es el nacionalista Martín Lema. El exministro de Desarrollo Social quiere tercerizar el servicio de limpieza, garantizar "un servicio ininterrumpido que no se verá afectado ni los feriados ni días de paro" y, entre otras cosas, modernizar el funcionamiento del sitio de disposición final Felipe Cardoso, según su programa.

Martín Lema lanzó su candidatura a la Intendencia de Montevideo Martín Lema lanzó su candidatura a la Intendencia de Montevideo Foto: Leonardo Carreño

Pero además de esto, Lema plantea un "sistema híbrido de recolección de los residuos" según las características del territorio.

En zonas de "mayor densidad de población y calles angostas" quiere instalar contenedores soterrados (bajo tierra) y en zonas con baja densidad contenedores intradomiciliarios. Además, en "gran parte del tejido urbano" quiere usar contenedores que se abren por debajo con una tecnología que alerte cuando se necesita retirar el contenedor o cuando hay basura afuera.

Lema se compromete a que en el primer año se empiecen a ver mejoras. Según dijeron desde su equipo a El Observador, ya tienen una licitación preparada para invertir en un sistema que se adapte a cada necesidad.

Justamente, el exministro de Desarrollo Social ha hablado una y otra vez sobre aplicar diferentes soluciones a diferentes zonas del departamento. Incluso, cuando el frenteamplista Mario Bergara presentó su plan de limpieza, el referente en materia ambiental de Lema, José Luis Satdjian, lo acusó de plagiar su idea.

"Hace semanas que Martin Lema viene diciendo y proponiendo lo que hoy presentan como novedad. Copiaron y pegaron. Fallaron en 35 años, para cambiar hay que cambiar. #YaEstá", tuiteó el exsubsecretario de Salud Pública.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JoseSatdjian/status/1905308412717543832&partner=&hide_thread=false Hace semanas que @MartinLemaUy viene diciendo y proponiendo lo que hoy presentan como novedad.

Copiaron y pegaron.

Fallaron en 35 años, para cambiar hay que cambiar.#YaEstá https://t.co/RsocHD9QW3 — Jose Luis Satdjian (@JoseSatdjian) March 27, 2025

Los mapas de Bergara y Piñeiro

El tuit de Satdjian motivó que el edil de Seregnistas, y uno de los suplentes de Bergara, Claudio Visillac, le recordara el modelo implementado en Canelones por la administración frenteamplista del hoy presidente Yamandú Orsi.

A ese modelo es que apunta el exministro de Economía, que apuntó a los contenedores domiciliarios en algunas zonas de la capital apenas empezó la campaña.

"La experiencia Canelones la tomamos para algunos barrios; Lema debería mirarla con atención porque además es donde vive", escribió Visillac aludiendo a que el blanco no vive en Montevideo.

El modelo de Canelones fue liderado por Leonardo Herou. El actual subsecretario de Ambiente fue director de Gestión Ambiental de la comuna canaria. En enero de este año, Bergara contó que estaba trabajando con él y, meses más tarde, cuando en marzo lanzó su plan de limpieza, lo hizo en una conferencia de prensa, con el propio Herou como orador.

20250327 Mario Bergara presenta Plan de limpieza. Foto: Inés Guimaraens

En esa ocasión, además de plantear una mejora en la fiscalización de cuando se viola la normativa ambiental, el exministro de Economía mostró un mapa con diferentes colores dependiendo del sistema a aplicar.

En color amarillo estaban las zonas donde los contenedores serían soterrados. En color rojo se ubicaron los complejos habitacionales que tendrían sus propios contenedores –como ya sucede en algunos del departamento–. En la zona de color azul el sistema se mantendría como está hoy (aunque con un servicio de recolección más intenso), mientras que en las zonas naranja y verde, los vecinos tendrían contenedores intradomiciliarios, es decir, en su propio hogar. El naranja identifica a los barrios de Montevideo donde se aplicaría y el verde a las zonas rurales. Estos últimos dos casos tendrían contenedores tanto para residuos mezclados, como para reciclables.

Así se veía el mapa que hizo El Observador superponiéndole los límites de los municipios:

Mapa del plan de Mario Bergara de aplicar diferentes modelos de limpieza, superpuesto a los límites de los municipios de Montevideo

Consultado en rueda de prensa por El Observador sobre cuánto tiempo llevaría hacer este cambio, Bergara dijo que le parece "temerario" dar plazos.

Semanas después del seregnista, otra candidata del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, presentó también su plan de limpieza. Entre otras cosas, propuso optimizar las rutas para reducir "tiempos y costos en la recolección" y ampliar la capacidad de respuesta del servicio de limpieza (092 250 260).

Además, al igual que su correligionario, propuso una "recolección diferenciada" que se adapte a las "diversas necesidades de cada zona".

Aunque está de licencia hasta las elecciones, Piñeiro es la gerenta de Gestión Ambiental de la comuna. En este periodo –aunque no con la extensión que hubiesen deseado por el préstamo del BID que no le aprobó la Junta en 2022–, la intendencia implementó un sistema similar al de Canelones en algunas zonas, como Santiago Vázquez y Abayubá.

Lanzamiento de Campaña Verónica Piñeiro Foto: Leonardo Carreño

La candidata frenteamplista quiere extender este sistema de contenedores domiciliarios con separación para mezclados y reciclables.

La comuna también instaló contenedores dentro de cooperativas y complejos habitacionales y Piñeiro apuntó a esta solución también en su plan de limpieza. El documento habla también de "contenedores individuales para barrios residenciales".

Piñeiro también mostró un mapa de cómo funcionaría su sistema. En amarillo habría contenedores en la vía pública con un levante cada 48 horas y en rojo también pero con un levante cada 24 horas. En estas zonas habría también recolección con dos tipos de contenedores (mezclados y reciclables) en los edificios y complejos habitacionales de más de 20 unidades. En verde el modelo sería de recolección domiciliaria.

Mapa de sistema de recolección de Verónica Piñeiro.PNG

Consultada en Desayunos Informales (Canal 12) sobre la necesidad de que, en un eventual gobierno frenteamplista, la oposición apoye un plan de limpieza, como no sucedió en 2022, Piñeiro dijo creer que en la Junta Departamental primará el "cuidado de los vecinos" en caso de que exista una coincidencia sobre "cambiar el sistema de recolección".

La candidata impulsada por el Partido Comunista y La Amplia entiende que el nuevo sistema debe estar funcionando en dos años.

"No están proponiendo cosas distintas"

Mientras Bergara entiende que ponerle plazos a un cambio del sistema de limpieza "es un poco temerario", el también frenteamplista, Salvador Schelotto, dice que se puede hacer en un periodo.

"Serán tres, cuatro, cinco años. Hay que diseñarlo y pautarlo, y yo propongo cinco áreas diferenciadas, cada una con un sistema propio según la conformación urbanística", dijo en entrevista con El Observador.

El arquitecto de la Vertiente Artiguista señaló además que, tanto en el Frente Amplio como en la Coalición, no están "tan diferenciados" en lo que proponen.

Schelotto cree que "hay un consenso" en cuanto al concepto de un nuevo sistema. "Porque hoy la oposición está tirando bombas de humo, y particularmente el candidato (Martín) Lema, pero no está proponiendo cosas distintas a las del Frente. Está claro que el sistema genérico de contenedores dio respuesta durante 10, 15 años, pero ya no. El tema es cómo suplantar, que no puede ser de un día para otro", sostuvo.

Salvador Schelotto Foto: Leonardo Carreño

Más allá de este cambio integral, Schelotto propone un shock de "agua y jabón" a corto plazo que deje limpia la ciudad en seis meses. "Se puede diseñar una campaña de corto plazo para levantar la basura de la calle, para retirar desechos de todo tipo", dijo el exdirector de Vivienda.

Que dependa de cada municipio

Por otra parte, dos candidatos de la Coalición Republicana, la colorada Virginia Cáceres y el cabildante Roque García, quieren que el modelo de limpieza sea gestionado por cada municipio.

"Que el alcalde, junto con la mesa de los concejales y los vecinos del barrio, defina cuál es el sistema de recolección de residuos que va a implementar en esa zona. No se puede tener un único sistema de recolección de residuos para Montevideo", dijo la expresidenta de la Administración Nacional de Educación Pública.

20250228 Entrevista a Virginia Cáceres, candidata a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado. Foto: Inés Guimaraens

"¿Qué mejor que la gente que está en el barrio, que vive en ese barrio y que además tiene la representatividad política, porque el cargo del alcalde es un cargo que la gente vota y elige?", continuó Cáceres.

La candidata colorada entiende que la comuna, de todas formas, debe tener "la rectoría en esta materia".

"Tiene que controlar la salubridad. Controlar que en cada municipio el sistema que se apruebe, se cumpla. Dotar de recursos económicos, técnicos y humanos para que cada una de las propuestas se lleve adelante. Y en el caso de que en algún municipio se detecte que el sistema no está funcionando como debería, puede ejercer un control", explicó la abogada.

En este mismo sentido, el programa del candidato de Cabildo Abierto, Roque García, dice que su sistema de recolección sería "descentralizado, permitiendo decisiones ajustadas a las necesidades locales".

Roque García. Foto: Leonardo Carreño

El documento añade: "La Intendencia delegará las competencias y capacidades necesarias para que los vecinos decidan sobre la totalidad del sistema, incluyendo aspectos como el tipo de contenedores (en superficie o subterráneos) y el régimen de recolección. De igual forma, el sistema de barrido de calles que asegure la higiene debida al rededor de los contenedores será gestionado bajo esta lógica de participación y autonomía municipal".

En el caso de ganar, el coronel retirado confía en que las experiencias piloto de su modelo empiecen durante el primer año de gestión.