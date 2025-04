Salvador Schelotto es el candidato a la Intendencia de Montevideo con mayor patrimonio declarado, seguido por Bergara y Lema

El candidato de la Vertiente Artiguista declaró a la Jutep un patrimonio de US$ 1,4 millones; lo sigue el también frenteamplista Bergara con US$ 802 mil y el nacionalista Lema con US$ 599 mil