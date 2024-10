"Le dijeron que no a todo": campaña de Álvaro Delgado eleva tono de crítica al Frente Amplio con un nuevo spot

Con el fondo de una canción de cuna y la imagen de un pasacalle que dice “El Frente Es Amplio” mientras la toma se va volviendo más angosta, una voz en off expresa: “Le dijeron que no a la libertad responsable y pidieron cuarentena obligatoria. Le dijeron que no al plan de vacunación y propusieron aceptar las vacunas de Alberto. Le dijeron que no a la reforma de la educación. Educación, educación. Le dijeron que no a la libertad de huelga, a la reforma de las adopciones, a la protección para la policía y a los alquileres sin garantía. Le dijeron que no a las soluciones para asegurar el suministro de agua. Le dijeron que no a la reforma de la seguridad social”.