"Lo único que necesito es que se haga justicia": habló madre de la joven que perdió su embarazo tras ser chocada en Punta del Este

Y agregó: "Lo único que necesito es que se haga justicia. Me da tranquilidad que esta persona no va a seguir haciendo daño como nos causó a nosotros".

El hombre de 45 años que conducía el auto que chocó la moto en la que viajaba la joven embarazada junto a su hija de 8 años, fue imputado este miércoles por "lesiones gravísimas culpables" y deberá cumplir arresto domiciliario por 120 días.

El abogado de la familia de la mujer, Andrés Bail, dijo que estaban conformes con la actuación de Fiscalía, pero aclaró que todavía falta la pericia forense para determinar las causas de la muerte de la bebé que perdió. En base a esos resultados, buscaran ampliar la formalización por el delito de aborto.

"Lo que importa es frenar el sangrado interno que tiene, poder sacarle el respirador y que de a poco vuelva a respirar por sus propios medios", dijo la madre y llamó a donar plaquetas.

"Estoy indignada de cómo se le percibe a él tan tranquilo después de lo que hizo"

Por otro lado, Caterine Gómez, amiga de la joven y que ya había hablado con la prensa hace unos días, volvió a hablar este miércoles: "Estoy indignada de cómo se le percibe a él tan tranquilo después de lo que hizo", aseguró.

"Nosotros nos imaginábamos que iba a ser con domiciliaria, pero no es lo que esperábamos realmente", señaló Caterine. "En este momento tiene prisión domiciliaria total, pero él tiene que pisar la cárcel", agregó.

También contó que la mujer aún no sabe que perdió el embarazo. "Ella todavía hay información que no tiene, porque está sedada. Pero no es fácil, en el día de hoy la familia recibió las cenizas de una bebé de casi ocho meses de gestación, que ellos tuvieron que reconocer, que vieron, que tuvieron que guardar fotos", finalizó.