"Loco, basta": Valeria Ripoll habló de la denuncia contra su esposo por "aparente situación sexual" y acusó "ensañamiento" contra ella y su familia

"Después le pasó a mi mamá, ella es funcionaria de Ancap de carrera, le queda un año para jubilarse, e intentaron hacerle una denuncia en su lugar de trabajo, pero luego no encontraron mérito porque era tan grande el invento que querían hacerle, como que mi madre había cambiado su actitud...", continuó.

"Y a mi esposo, desde julio del año pasado, a partir de que es pública mi candidatura a la Vicepresidencia de la República, en seis meses le hicieron cuatro denuncias a la Intendencia. A él y a su equipo de trabajo. ¿Por qué a su equipo de trabajo? Muy claro, para que nadie quiera trabajar con él", apuntó la política blanca.

Sobre la denuncia contra su pareja, Ripoll aseguró que se enteró "por los medios de prensa" y añadió que su esposo no estaba "notificado" de la situación.

"No solo mi marido y el equipo de trabajo no estaba notificado, sino que yo me entero porque los periodistas de distintos medios me mandan la denuncia y el expediente. Pero no conforme con esto, todavía ayer me entero por Aníbal Varela -presidente de ADEOM-, que hay un actor más que está jugando en este círculo político, que tiene a la Intendencia, al Frente Amplio y se le suma ADEOM", aseveró.

"Ayer el presidente de ADEOM dice que le están pagando el abogado a una funcionaria que hizo una de las denuncias al equipo de trabajo donde está mi esposo. La otra compañera y mi esposo, de hecho, también son afiliados a ADEOM. ¿Por qué no les paga el abogado a ellos también?", se preguntó.

Sobre la denuncia, Ripoll apuntó sobre un episodio previo donde a una funcionaria le hicieron una compra desde su tarjeta sobre los meses de abril o mayo del 2024, donde la denunciante desconocía quienes fueron los autores, ya que "no apuntó a nadie" y "no tenía sospechas de quien podría" ser.

"A dos días de mi proclamación como candidata a la Vicepresidencia, estamos hablando creo que del 2 o 3 de julio, si no me equivoco, presenta la denuncia en la Intendencia diciendo que sospecha de que son sus dos compañeros de equipo, una compañera inspectora y mi esposo, que es chofer", dijo.

"Después hizo una denuncia de acoso laboral al mismo equipo de trabajo, que casualmente vive a unas cuadras, muy poquitas cuadras, de donde estaba trabajando el equipo al que pertenece mi esposo el día que hacen esta denuncia en el Prado", señaló.

"El 28 de enero, 20:30 horas, en el Prado, delante del Hotel del Prado, donde hay un parque de niños, al que yo llevo a mis hijos muchísimas veces, donde hay un gusanito loco, donde venden tortas fritas, donde toman mate miles de montevideanos, sobre todo los fines de semana. Es en el marco en que se hace una denuncia que dice que en un vehículo con las luces prendidas, estacionado al lado del parque, donde hay cientos de niños con sus padres tomando mate, ocurre una supuesta situación sexual y casualmente nadie tenía un celular para sacar una foto o filmar", señaló Ripoll.

"¿Qué me sucedió el fin de semana entonces? Dije: 'loco, basta'. No queda uno de los miembros de mi familia a los que no hayan intentado perjudicar. Y la verdad, para mí en política no vale todo. Yo jamás me metí, ni cuestioné, ni insulté, ni intenté perjudicar a los hijos, la esposa, la madre, la hermana de nadie", dijo.

Según la política blanca, existe un "ensañamiento" claro contra ella y su familia. "Acá hay un funcionario que es mi esposo que tiene que ir a trabajar porque nosotros no somos ni mega empresarios, ni estancieros, ni tenemos cuentas bancarias repletas de dinero, ni casa propia", continuó.

"Él tiene que seguir yendo a trabajar todos los días a la Intendencia de Montevideo. Es su trabajo, es de donde pagamos parte del alquiler, donde pagamos las cuentas de la casa y los gastos de nuestros hijos. Y él ha vivido un acoso permanente, grupos de trabajo con memes, con comentarios sobre su esposa, gente que lo dejó de saludar, compañeros de trabajo que no quieren trabajar con él porque es el esposo de Valeria Ripoll y todo esto lo padece cotidianamente", explico.

Para cerrar, apuntó que hay gente que está usando la "institucionalidad" de la Intendencia de Montevideo para participar de este tipo de ataques.