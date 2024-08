Valeria Ripoll habló sobre la denuncia por un conflicto vecinal: dijo que es "persecución política" y que "lastima" a las "familias"

"No hay ninguna novedad, la novedad es que soy la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional", agregó. Ripoll señaló que esta denuncia está vinculada a la polémica que mantuvo con Adeom por la compra de un celular con plata del sindicato. " Esto significa que a Valeria Ripoll no tienen nada que objetarle en su vida" , agregó.

El vecino junto a su abuela denunciaron que están pagando todos los gastos comunes de la propiedad, cuando deberían dividirse, señaló Madeiro. La cuenta del agua, por ejemplo, es única ya que toda la propiedad tiene solo un medidor.

Pero el mal vínculo ya venía de antes. La hermana de Ripoll había denunciado al vecino por lesiones.

"Esto surgió en enero con la primera denuncia de mi hermana que sufrió una agresión en el fondo que está en donde está el predio de la casa de mi hermana. Ahí vive una señora mayor pero vive un señor de 40 años que es sumamente agresivo y mi hermana sufrió agresiones que denunció. A partir de ahí se han suscitado distintos inconvenientes", explicó Ripoll.

Pero del lado del vecino se señala que esto no es así sino que sufre discriminación por parte de la hermana de Ripoll por ser homosexual, que lo amenaza con "hacerlo echar" y que la hermana de Ripoll le corta las llaves de paso. Es por eso que puso unas cámaras de seguridad para filmar y "sentirse más seguro", aseguró Madeiro.

La denuncia a Ripoll se funda en que el sábado pasado ingresó junto a unos policías sin autorización al predio a raíz de las colocación de esas cámaras . Según informó Madeiro, Ripoll les dijo que fueran a declarar a la seccional 12. Según el abogado, le explicaron que no era obligación y que la mujer era demasiado grande como para ir a declarar. El abogado cuestionó la actitud de Ripoll de caer con policías a la medianoche, ingresar a la propiedad e intentar que fueran declarar a esa seccional y dijo que se enmarca en "tráfico de influencias".

A su vez, Madeiro señaló que la pareja de Ripoll cortó la luz de la propiedad, por lo que también fue denunciado.

La carta de la hermana de Valeria Ripoll: "No quiero ser una más que denunció y que mañana maten"

Este miércoles Valeria Ripoll posteó en su cuenta de X una carta de su hermana, en la que señala que la víctima de la situación es ella y acusó al vecino de violencia a su vecino. "El episodio por el que hoy quieren ensuciar a mi hermana Valeria Ripoll no comenzó el domingo 4 de agosto a la noche, esto comenzó hace más de un año atrás", sostuvo.

"Comenzó por diferencias de la convivencia pero luego se transformó en un episodio tras otro de violencia, hasta que un día me lastimó y lesionó y realicé la denuncia en la policía, constaté lesiones pero el fiscal entendió que era una tontería y lo archivó como un problema vecinal, pedí a la policía ayuda y ellos no podían hacer nada. Una y otra vez dije que tenia miedo porque es un hombre de gran tamaño que por momentos parece estar en ataques de locura e ira, y todo esto lo presencia mi hijo de seis años y no quiero que él siga viviendo esto, no quiero ser una más que denunció y que mañana maten", describió.

La hermana señaló que el conflicto del fin de semana se dio a raíz de la colocación de las cámaras. "Este hombre puso una cámara apuntando a mi casa, mi patio, donde juega mi hijo. ¿Para qué está filmando a un niño de 6 años? Con que derecho? Por eso llamé a la policía y a mi hermana, que estaba en un programa de televisión", explicó.

"Mi hermana el domingo llegó antes que la policía y estaba con mi hijo en casa mientras yo explicaba lo que pasó a la policía y éstos solo le solicitaron al hombre que su cámara apuntara a su puerta y no a mi casa. Acá nadie dejó a la señora sin luz, la señora se colgó de mi luz del pasillo y se hizo un interruptor dentro de su casa que apaga mi luz. A la que dejan a diario a oscuras es a mi", sostuvo.

"Con respecto al agua, la señora compró la casa y no se hizo contador de agua, yo pago el agua de ellos, hace más de un año le pido que lo resuelva, lo que le avisamos es que al otro día sí íbamos a cortar la dependencia de su casa de mi contador, porque esta situación no daba para más", agregó.

Delgado: "No voy a entrar en política de enchastres"

Por su parte, el candidato nacionalista Álvaro Delgado fue consultado por la situación de Ripoll y decidió no expresarse. "Si algo no voy a entrar es en la política de enchastres que alguno está queriendo generar. Lo he dicho antes de la interna y lo sigo diciendo. Voy a mantener el nivel de la campaña. Los ciudadanos se lo merecen. Yo soy muy crítico con el Frente Amplio, con cosas que hicieron o no hicieron. Los errores y los horrores y las incertidumbres. Pero yo voy a dedicarme a hablar de nuestras propuestas", aseguró.

"Es un tema que me pareció muy menor, de enchastre político, ojalá no sigamos por ese camino. Se de que algún lado van a fogonear con estas cosas. Es más importante lo que está en juego en esta elección que andar con esta política de novela, de enchastre, casi de conventillo", agregó