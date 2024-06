Los precandidatos del Frente Amplio se reunieron en Salto y apuntaron contra el gobierno

Por su parte, Carolina Cosse, dijo: "Están pasando fenómenos en todo el país. En todo el país campea el narco, campea la inseguridad, empiezan a haber fenómenos no solo en Montevideo, sino lamentablemente en todo el país, no importa el tamaño de los pueblos".

"Es momento de actuar, de actuar y de cooperar entre todos", aseguró la precandidata.

Además, la precandidata se refirió al "complejo" fenómeno del crecimiento de la población en situación de calle. "Ha crecido la población en situación de calle, no solamente en Montevideo, donde tiene unas proporciones terribles, sino en todo el interior del país. Uno va por pueblos del interior o ciudades y me dicen que esto antes allí no se veía, que ahora allí hay gente que come de la basura", afirmó.

De acuerdo con Cosse, el gobierno de Luis Lacalle Pou trabajó "para los malla oro", por lo que "se precisa un gobierno que gobierne para todos".

Por otro lado, el precandidato Andrés Lima, habló de los chats del caso Astesiano y lo recientes comentarios de Lacalle Pou. "El presidente terminó diciendo y reconociendo que estaba informado y que sabía lo que pasaba con el caso Astesiano, que sabía lo que estaba pasando en el Ministerio del Interior, que estaba informado de lo que ocurría en inteligencia y en el resto del ministerio", dijo.

Además del tema agregó: "Lo reconoció después de mucho tiempo, pero el año pasado y en el 2022, cada vez que se le preguntaba, mintiéndonos, nos decía que no sabía".

Finalmente, por otro lado habló de su campaña y se refirió a la falta de propuestas debido a los audios y chats que se filtraron. "En el caso de mi precandidatura hemos tratado de, cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos con los salteños, hablarles de vivienda, seguridad, trabajo, salud, educación, políticas de frontera, cultura, erradicación de la pobreza infantil o trasparencia pública".

"También es cierto que en todo este proceso de estos cinco meses, el tema de los chats, de los audios que se filtran, muchas veces han derivado la campaña hacia otro lado, creo que la gente se ha cansado de eso y quiere propuestas de sus candidatos. Quiere propuestas de los partidos y ojalá 20 días que quedan, la población pueda encontrar en todos los partidos y en todos sus precandidatos, propuestas", cerró.