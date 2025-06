Lucía Topolansky destacó la postura de Yamandú Orsi como presidente: "Su eje no son las selfies, su eje es hacer cosas"

La exvicepresidenta Lucía Topolansky aseguró que volverá a la militancia activa tras la muerte de su esposo, el expresidente José Pepe Mujica . En una entrevista con MVD Noticias (TV Ciudad) , destacó la importancia de mantenerse ocupada y de participar en los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno liderado por Yamandú Orsi , quien tiene el " eje en hacer cosas " y no en " las selfies ".

"Me propuse reintegrarme a la militancia porque es lo que me sirve", expresó Topolansky. "Ya comencé a trabajar con los compañeros y seguiré en esa línea, tratando de ver el cierre de este ciclo electoral y lo que tenemos que hacer hasta fin de año", agregó. La exvicepresidenta destacó que actualmente no tiene ninguna tarea institucional que le limite los horarios, lo que le permite moverse con más libertad y participar activamente en diferentes actividades.