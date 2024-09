Luis Alberto Heber por causa de pasaporte a Marset: "No hubo ocultamiento y no hubo mentira"

Tras el archivo de la causa por el caso Marset , el senador y exministro del Interior, Luis Alberto Heber , llamó a conferencia de prensa y sostuvo que se encuentra " muy conforme" en cuanto "al archivo" , pero no con las consideraciones por parte del fiscal, las cuales consideró que "no corresponden" .

"No sabíamos que se estaba tramitando un pasaporte, hicimos las averiguaciones en aquel momento porque (la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de) Drogas así lo solicitaba. No estaba requerido por la Justicia, la Policía no puede investigar por sí misma si no hay un fiscal atrás que hace la investigación, no había causas abiertas por el señor Marset, entonces fue correctamente entregado el pasaporte", dijo.