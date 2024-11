Lusiardo descartó que los huesos hallados en el Buceo estén relacionados a crímenes de lesa humanidad

"Pudimos comprobar que es un depósito secundario de restos, no hay restos que guarden relación anatómica, no nos encontramos con restos articulados. Acá no había ataúdes que contenían cuerpos", había dicho Lusiardo más temprano en una rueda de prensa. Agregó que se trataría de "paquetes de huesos" que podrían ser "un osario muy antiguo".

Según la definición de la Real Academia Española (RAE), un osario es un "lugar destinado para reunir los huesos que se sacan de las sepulturas a fin de volver a enterrar en ellas".

El martes Lusiardo había visitado el lugar donde fueron hallados los huesos, por funcionarios de la Intendencia de Montevideo, junto al fiscal de Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, ante la eventualidad de que los restos sean de desaparecidos en la última dictadura. Esta posibilidad fue luego descartada.