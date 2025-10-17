Dólar
/ Nacional / MSP

Lustemberg anuncia dos nuevas prestaciones de salud gratuitas o con costo mínimo: "Van a tener un impacto muy importante"

La cirugía laparoscópica para apendicitis y los anticoagulantes orales se sumarán al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)

17 de octubre 2025 - 11:30hs
20250730 Cristina Lustemberg en ADM
Foto: Inés Guimaraens

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este viernes que antes de fin de año se incorporarán dos nuevas prestaciones específicas al sistema de salud pública. Estas prestaciones estarán disponibles de forma gratuita o con el pago de un tique de medicamentos y se ofrecerán a través de todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

“Estamos incorporando antes de fin de año dos prestaciones que van a tener un impacto muy importante”, afirmó la ministra en el programa Arriba Gente de Canal 10. Las dos nuevas prestaciones son la cirugía laparoscópica para apendicitis y la inclusión de anticoagulantes orales en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS).

En primer lugar, Lustemberg explicó que la cirugía laparoscópica de la apendicectomía, un procedimiento menos invasivo para tratar la apendicitis, será gratuita para todos los usuarios del SNIS. Actualmente, el costo de este procedimiento varía entre 35.000 y 100.000 pesos dependiendo del prestador, aunque algunos lo ofrecen sin costo. “Hoy la apendicitis por cirugía laparoscópica tiene un cobro para los usuarios de un tique que no está moderado”, indicó la ministra, quien destacó que este procedimiento se realizará sin costo alguno para los pacientes de todo el sistema de salud.

“Son generalmente niños y jóvenes que evitarían someterse a una cirugía tradicional, por una simple incisión laparoscópica”, explicó Lustemberg, añadiendo que hasta ahora solo la cirugía laparoscópica para la vesícula biliar estaba incluida en el PIAS.

La segunda prestación que se incorporará será la cobertura de anticoagulantes orales para personas mayores, que actualmente no están incluidos en el PIAS. “Estos no están en el PIAS y hoy se cobran tiques que van de 3.500 a 7.500 pesos”, explicó Lustemberg. A partir de la implementación, “va a tener un costo como tienen los medicamentos”, con un precio de 250 pesos por mes.

“Esta medicación, con un costo muy reducido, beneficiará a miles de personas que tienen que prevenir determinadas enfermedades vasculares”, destacó la ministra, señalando que estos tratamientos serán de gran ayuda para “miles de personas”.

Temas:

LUSTEMBERG Ministra de Salud Pública msp

