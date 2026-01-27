Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes
Miércoles:
Mín  22°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / TESTIMONIO

Madre de joven herido en accidente con Carlos Negro dijo que el ministro "se puso verbalmente a las órdenes"

“Desde el ministerio se han puesto a las órdenes verbalmente y nada más”, dijo la madre al ser consultada sobre si hubo otras comunicaciones oficiales

27 de enero 2026 - 7:55hs
Captura de pantalla 2026-01-27 075219

Según contó en diálogo con Subrayado (Canal 10), el jerarca se comunicó personalmente con ella durante la internación de su hijo. “Le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes conmigo y no mucho más porque se terminaba la hora de visita”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el contacto desde la cartera fue limitado. “Desde el ministerio se han puesto a las órdenes verbalmente y nada más”, dijo al ser consultada sobre si hubo otras comunicaciones oficiales.

Más noticias
Aleah Arundale organizó una red de apoyo para migrantes en la ciudad de Chicago

"Soy la madre que los migrantes necesitaban": la simpatizante de Trump que ayuda a migrantes venezolanos para evitar que los deporten

lo intentaron ahorcar con una llave mataleon: madre denuncio brutal golpiza a su hijo en barra del chuy
HECHO VIOLENTO

"Lo intentaron ahorcar con una llave mataleón": madre denunció brutal golpiza a su hijo en Barra del Chuy

La espera y el traslado a la emergencia

Andrea describió como “angustiante” el tiempo que transcurrió tras el siniestro, ocurrido en el barrio Cordón, cuando un auto que no respetó el semáforo embistió a un taxi y terminó volcado. Según su testimonio, su hijo permaneció varios minutos sin asistencia médica adecuada.

Estuvieron 35 minutos esperando que llegara la ambulancia (...) mamá me duele la pierna, mamá no veo, mamá no puedo respirar, me duele el pecho (...) él estuvo tres horas en la ambulancia para ingresar a la emergencia; lo ingresan a la emergencia y ahí no lo veo más hasta que salen a decirme que va a block quirúrgico porque tiene una fractura de cadera”, relató.

Lesiones y dificultades en la atención

De acuerdo con Andrea, el joven sufrió una luxofractura de pelvis y de cadera, una fractura de fémur, un esguince de rodilla con rotura de ligamentos y líquido en la articulación, además de un corte superficial y un derrame en un ojo.

También cuestionó el proceso de alta médica. “El momento del alta fue caótico. Ya de alta, a las cinco de la tarde como le empiezan a bajar la sedación, le refiere al médico que le duele la rodilla y le hacen otra placa que sale que tiene los ligamentos rotos, la rodilla con líquido. Hasta el día de hoy no están tratadas las lesiones que sufrió”, aseguró.

A esto se sumaron nuevas complicaciones en los días posteriores. “Ayer tuve que llamar a la emergencia móvil para que le pasaran un analgésico intravenoso y para que me den una receta para comprar analgésicos”, agregó.

Estado actual del joven

Según explicó su madre, el joven debe permanecer acompañado de forma permanente y no puede levantarse de la cama. “Tiene que estar con quietud absoluta para ver si las fracturas que tiene sueldan”, indicó.

Andrea afirmó sentirse “enojada, angustiada y estresada” por la situación, mientras su hijo continúa a la espera de tratamiento para algunas de las lesiones sufridas en el siniestro.

Temas:

madre Carlos Negro accidente

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

El Institut Pasteur estudia bacterias del hormigón del Estadio Centenario para reparar fisuras de forma ecológica
CIENCIA

El Institut Pasteur estudia bacterias del hormigón del Estadio Centenario para reparar fisuras de forma ecológica

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera
ROCHA

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos