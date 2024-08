Manini Ríos dijo que le importa "dos cominos" si Orsi no va a eventos porque hay más de un candidato de la coalición

"La verdad que me importa dos cominos lo que haga Orsi. Si quiere ir a todos que vaya, si no quiere ir a ninguno que no vaya. Problema de él. Yo sé que tengo que ir a todos lados porque no tengo recursos económicos para hacer llegar mi mensaje. Mis recursos es esto, venir hoy a esta radio, ir de acá a otra y a otra y a otra, ir al interior, recorrer, hablar con la gente, esos son mis recursos. Se nota que hay otros candidatos que tienen recursos económicos como para después hacer llegar su mensaje vía medios de comunicación", dijo Manini al ser consultado por la discusión que se generó entre el Frente Amplio y la coalición a propósito de la medida de Orsi.