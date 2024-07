"Empezó la campaña del presidente" y "no está bueno": Orsi respondió a Lacalle Pou tras dichos sobre asistencia a actividades

"Si algo faltaba para entender qué es lo que está pasando es la aparición del presidente en la campaña electoral . No estábamos de acuerdo que los paneles fueran cuatro y uno, pero ahora no son cuatro, son cinco. Empezó la campaña del presidente ", dijo Orsi en rueda de prensa y luego de participar junto a Álvaro Delgado en un foro sobre energías renovables.

Y agregó que lo "realmente importante" no era si iba o no a los eventos. "Los problemas de la gente pasan por otro lado. El presidente se preocupa demasiado en dónde estoy. No está bueno que se meta en campaña", afirmó.

Qué dijo Lacalle Pou

20240730 Alvaro Delgado, Luis Lacalle Pou. Evento por el día de la Exportación. IG (12).jpg Foto: Inés Guimaraens

Este martes el presidente Luis Lacalle Pou participó en el Día del Exportador y al cierre de su discurso aludió, sin nombrarlo, a la ausencia de Yamandú Orsi en el evento, en el que había más de un candidato oficialista.

"Yo no fui de los mejores estudiantes, cuando no iba a un examen y me hacía la rata, era porque me había rifado casi toda las bolillas", aseguró al cierre.