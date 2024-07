Día del Exportador: la ausencia de Orsi en un almuerzo de espeto corrido oficialista

Más allá de haber sido anunciada, la ausencia del candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, no cayó bien en la gremial . La intención de realizar el Día del Exportador este martes con todos los candidatos presidenciales fue comunicada con meses de anticipación. Y en ese momento, los organizadores del almuerzo no recibieron ninguna negativa.

20240730 Pablo Mieres, Alvaro Delgado, Luis Lacalle Pou. Evento por el día de la Exportación. IG (8).jpg Foto: Inés Guimaraens

Pero la decisión fue otra. “El comando de campaña entiende que no es justo con los asistentes y la opinión pública compartir su visión sobre los temas de interés del país en una instancia en la que la exposición está pautada de modo desproporcionado entre la coalición oficialista y el Frente Amplio”, expresó la carta enviada a la UEU que fue leída antes de los discursos. Por la oposición estuvieron en el almuerzo Álvaro García y Pablo Ferreri.

El comando agregó que Orsi quedaba a disposición para participar de futuras actividades organizadas por la gremial exportadora, pero añadió que deberían ofrecer “condiciones más equilibradas”.

Luego llegó la respuesta de los organizadores que aclararon que la intención no había sido generar desproporción alguna. “Invitar a un solo candidato del resto de los partidos políticos significaría presuponerlo como representante de los demás”, indicó el texto.

Previamente a las elecciones internas, la directiva de la UEU mantuvo encuentros con los 13 precandidatos partidarios que se presentaron a las elecciones internas para presentarles la “Agenda de prioridades para el desarrollo exportador”. También les propuso firmar el “Compromiso conjunto por la exportación”. La firma de Orsi está incluida en el documento.

La ausencia del candidato generó algunas críticas de los expositores. El más directo fue el colorado Andrés Ojeda. Calificó de ridículo el concepto de desproporción y agregó que privar a los asistentes de una opinión por ese motivo era un “berrinche”.

“Los tiempos que vienen requieren valentía. Hay dos modelos: el que expone acá y el que se esconde en la casa”, indicó.

20240730 Salvador Ferrer, Facundo Márquez, Lacalle Pou. Evento por el día de la Exportación. IG (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

La segunda mención fue realizada por Lacalle Pou en el final de su discurso. “Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata era porque me había rifado todas las bolillas”, dijo.

Reclamos de exportadores y propuestas de candidatos

El presidente de la UEU, Facundo Márquez, realizó un repaso por los aspectos que necesita el sector exportador para obtener una mayor competitividad.

Uno de los planteos fue mejorar la inserción internacional de Uruguay, con la firma de acuerdos comerciales de diferentes formatos y alcances con terceros países sin tener los condicionamientos del Mercosur.

En logística marcó la necesidad de reducir los costos de las terminales portuarias y aeroportuarias. Márquez también mencionó que se debe lograr un tipo de cambio real alineado a los fundamentos para evitar el atraso cambiario que “tanto afectó al sector exportador”.

Añadió que se deben mantener y mejorar los mecanismos que alivien las cargas tributarias y favorezcan la reinversión en el país y además ajustar las tarifas públicas de acuerdo a las realidades de los diferentes sectores productivos.

20240730 Facundo Márquez. Evento por el día de la Exportación. IG (14).jpg Foto: Inés Guimaraens

Los discursos oficialistas avanzaron en sentidos similares con una fuerte sintonía sobre la inserción internacional.

En ese sentido, el candidato nacionalista Álvaro Delgado manejó que Uruguay continuará con la intención de flexibilizar el Mercosur, de avanzar en un acuerdo con China y en integrar el CPTPP (acuerdo transpacífico). En la misma línea los demás candidatos indicaron que el país no puede seguir maniatado al bloque regional y que se debe avanzar en otros acuerdos.

Delgado indicó además que la variación de las tarifas públicas debe estar vinculada a los costos de las empresas y no a la necesidad de caja.

Otro tema común fue la crítica a la reforma de la seguridad social planteada por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. El candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, la señaló como una “bomba de fragmentación” y expuso que el oficialismo debe demostrar que continuar por ese camino conducirá a una catástrofe.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue el que tuvo una visión más crítica del actual gobierno.

Reconoció algunos logros conseguidos, pero hizo mención a un abultado déficit fiscal, una baja tasa de crecimiento y una competitividad afectada por el atraso cambiario.

“Hace falta una transformación modernizante de la economía”, aseguró el candidato.

Sobre el final del almuerzo, entre postres y cafés, llegó el turno de Lacalle Pou que debió cerrar la oratoria luego del “espeto corrido de discursos”.

Recordó que entre los partidos que integran la coalición hubo “pechazos y discrepancias, pero siempre en la búsqueda de sacar adelante al país”.

Al igual que el resto, el presidente dedicó un capítulo al relacionamiento internacional. “La cabeza nuestra es seguir tratando de que el mundo entienda que el Mercosur no puede ser la quinta zona más proteccionista del mundo”, expuso.

“Hace cuatro años y medio que llevo el cántaro a la fuente, espero que algún día se rompa”, culminó.