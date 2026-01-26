Dólar
/ Nacional / Paraguay

Más de 15.000 personas participaron el Gran Rosario de Bendiciones para la Familia

Llegaron ómnibus llenos de fieles desde Argentina, Paraguay y Brasil, y se anunció que en Argentina y Paraguay se replicará el evento,

26 de enero 2026 - 15:48hs
Rosario 4 (1)
Rosario 1
Rosario 2
Rosario 3

El sábado 24 de enero de 2026se celebró la XV edición del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia en la Aduana de Oribe, conmemorando 15 años ininterrumpidos de encuentro y oración comunitaria. El evento, que se desarrolló desde la hora 19, superó ampliamente las expectativas de los organizadores, reuniendo a 15.000 personas, según sus cálculos.

Llegaron ómnibus llenos de fieles desde Argentina, Paraguay y Brasil, y se anunció que en Argentina y Paraguay se replicará el evento, que ofreció una vez más la poderosa imagen de miles de personas rezando con velas encendidas a orillas de la rambla, acompañadas por el Cardenal Daniel Sturla. Se vivió una profunda paz, en una jornada donde la comunidad, llena de fe, mostró una iglesia cada vez más unida.

Organizado por un grupo de laicos y sacerdotes de la Iglesia Católica, este encuentro nace del llamado de la Virgen María a rezar el Rosario en familia. A 15 años de su inicio, constituyó un testimonio potente de un fenómeno social sostenido, con un mensaje positivo de paz para los hogares y la sociedad.

La noche culminó con un concierto de música cristiana a cargo de Agus Más, Soy Kokko, José Damiani, Marcos Agüero, Gabriel de la Rosa, Juani Medina y Pepe Crespo, artistas referentes del ámbito local, que cerraron una jornada histórica de fe, unidad y oración.

Temas:

Paraguay Argentina Brasil Rosario

