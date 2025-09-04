Masa de aire frío trae "cambio radical de temperatura" y Metsul detalló cómo estará el tiempo en Uruguay

La llegada de una masa de aire frío anunciada por Metsul días atrás provoca un importante descenso de la temperatura en Uruguay y Brasil este jueves 4 de setiembre . Según las proyecciones del organismo meteorológico brasileño , el cambio de temperatura será abrupto a lo largo del día , especialmente en las zonas sur y oeste del país.

El aire frío comenzó a sentirse en Río Grande do Sul desde las primeras horas del día, con un descenso de temperaturas notable, especialmente en las zonas más cercanas a la frontera con Uruguay . En la madrugada de este jueves, ciudades como Porto Alegre registraron temperaturas de 18 °C, pero se espera que las máximas de la jornada se alcancen temprano y luego den paso a una caída significativa. Para la tarde, se prevé que la mayoría de las ciudades de la región, incluidas las del sur de Brasil, experimenten temperaturas entre los 10 °C y 13 °C, mientras que las zonas más cercanas a Santa Catarina podrían mantener temperaturas algo más altas.

El viento será otro factor clave, con ráfagas de hasta 50 km/h en las zonas costeras y áreas del interior, lo que incrementará la sensación de frío. Las condiciones lluviosas también estarán presentes, con lluvias dispersas y períodos de nubosidad.

El viernes 5 de setiembre , las temperaturas seguirán bajas , con mínimas que rondarán entre 1 °C y 4 °C en las zonas cercanas a la frontera sur de Brasil. La tarde del viernes se mantendrá fresca, con máximas de entre 12 °C y 15 °C en la mayor parte de la región.

Aunque el aire frío continuará durante el viernes, se prevé una leve recuperación de las temperaturas para el fin de semana, especialmente en las zonas más al norte, aunque el frío persistirá en las áreas cercanas a la costa y al interior sur.

El martes Metsul había anunciado la llegada de la primera incursión de aire frío de la primavera a la región este jueves, con un notable descenso de las temperaturas y la posibilidad de heladas en algunas áreas cercanas a Uruguay. Este frente frío afectará principalmente el sur de Brasil, alcanzando Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y provocará un enfriamiento significativo, especialmente en las zonas fronterizas con Uruguay.

El organismo había detallado que se esperaban temperaturas mínimas cercanas o por debajo de los 0°C en el sur de Brasil, con heladas posibles en localidades como Pinheiro Machado y Pedras Altas. En Uruguay, anticipó que las temperaturas en localidades como Artigas se mantendrán por debajo de los 10°C durante la noche, con una sensación térmica más fría debido al viento.

Aunque las heladas no serán tan generalizadas ni severas, podrían afectar zonas del oeste de Rio Grande do Sul y áreas cercanas a la frontera con Uruguay, como Cerro Largo, entre viernes y sábado. Sin embargo, el frío será temporal, ya que la masa de aire frío se retirará rápidamente sin prolongarse por un ciclón. Se prevé que las temperaturas comiencen a subir en el sureste y centro-oeste de Brasil en los días siguientes, con un retorno de las lluvias, especialmente en el sur de Brasil y Uruguay, para el lunes.