"Me hierve la sangre": Yamandú Orsi aseguró que "nunca hay que creer que el enemigo es un partido político"

Consultado por los dichos de varias figuras de la coalición que aseguraron que el Frente Amplio "no respaldó a la Policía", Yamandú Orsi dijo que es "un disparate mayúsculo y una falta de responsabilidad" .

"El dividir a los profesionales de la seguridad en los míos y los tuyos, es un acto de irresponsabilidad grave, porque no estás identificando al monstruo que tenés en frente ", afirmó en diálogo con el programa En Perspectiva (Radiomundo).

"Nunca hay que creer que el enemigo es un partido político. Jamás hay que pensar que la delincuencia está en un partido político. Cuando me sugieren eso se me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque hay dos cosas, o sos demasiado irresponsable o estás ocultando algo", sostuvo.