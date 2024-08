"Me parece gravísimo": Laura Raffo apuntó contra el PIT-CNT por minimizar situación de Venezuela

Además, fue consultada sobre la postura del Frente Amplio de dejar en libertad de acción sobre el plebiscito de la seguridad social. "A mí me parece que es una gran lavada de manos y me parece que es una irresponsabilidad porque una fuerza política que pretende gobernar el país no está defendiendo el ahorro de los trabajadores, no está defendiendo la jubilación de los trabajadores uruguayos y, por lo tanto, no está defendiendo su futuro", argumentó en entrevista con Canal 5.