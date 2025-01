"Me pareció que era un buen gesto la invitación a charlar", dijo Delgado tras reunión con Orsi

A la salida, Delgado contó que el encuentro había quedado pactado desde antes del balotaje cuando aún no se sabía quién sería el próximo mandatario de la República. “ Me pareció que era un buen gesto la invitación a charlar, a discutir los temas del Uruguay” , añadió.

“Yo no debato con los compañeros del partido por la prensa, lo hago mano a mano con fraternidad conservando la unidad del Partido Nacional”, sostuvo Delgado luego de que surgieran algunas críticas por el encuentro de este jueves con Orsi.

Ante la consulta de si considera idóneo para negociar con el gobierno, Delgado dijo: “No me califico. Este es un tema institucional, no personal. Son los partidos los que negocian, no son las personas”.

Por otro lado, el blanco se refirió a la firma del proyecto Arazatí y dijo que el tema estuvo en el encuentro. “Obviamente respaldo lo que decidió el gobierno. Una obra necesaria, que tiene además un informe muy potente de la autorización ambiental previa”, consideró.

Sobre la decisión del gobierno entrante de mantener a algunas autoridades en el Ministerio del Interior, que fueron designadas por el actual presidente Luis Lacalle Pou, Delgado dijo que le “sorprendió”.

“El Frente Amplio ha sido muy crítico en el tema seguridad, yo creo que hay un reconocimiento implícito no solo a la idoneidad de algunas personas, sino a las políticas”, dijo.

Delgado insistió en que bajaron todos los delitos y dejará números mejores a los que recibió en marzo de 2020.