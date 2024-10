"Me tienen podrido": Ojeda dijo que no va a hablar más sobre la mujer que aparece cazando y que Lucía Brocal salió como una "psicópata"

" No voy a dar más explicaciones sobre el tema. ¡Me tienen podrido! Me cansaron . Me usan todo en contra y aparte me inventan lo que no hay", dijo el candidato.

Y luego agregó: " No voy a permitir que usen más gente de mi alrededor para joderme . Si quieren conmigo, todo bien. Con terceros, no. Se termina acá. Yo con buena onda le respondí a Lucía (Brocal) hoy, que en el fondo se moría por un título y salió a volantear por ahí como una psicópata ".

Dicha pieza es uno de los videos que forman parte de la campaña sucia que Ojeda denunció públicamente. El candidato colorado apunta al Frente Amplio y, en particular, al asesor político de Yamandú Orsi, el argentino Mario Riorda.

En la entrevista de la mañana del jueves, los periodistas indagaron sobre su vínculo con Clay. "Me sindicaron una pareja que yo no he presentado, ni he dicho que lo es, ni nada por el estilo. Y si cada persona que yo vea, salga o algo por estilo va a ser publicada como novia y encima me van a sindicar un contenido y me la van a radiografiar...", dijo y luego dijo que, si el gusto de la mujer por la caza era real, sería "un tema de ella".

"No desmiento conocerla, lo que estoy diciendo es que ella no es mi novia. Ahora bien en cualquier caso, ¿llegará ser pareja mía el día de mañana? No sé si llegará hasta ese lugar, capaz que no", aseveró en Doble Click.

Más tarde, en Al pan, pan, volvió a ser consultado sobre el asunto y acusó a Brocal de haber volanteado el fragmento de la entrevista "como una psicópata".

"Está bien, yo lo respeto. Es parte del trabajo periodístico y está bien. Ahora, me parece que no es por ahí", aseguró.

Por otro lado, Ojeda dijo que no presentó la denuncia en Fiscalía por la campaña sucia por falta de tiempo. "No tengo tampoco un apuro sideral, el tema ya lo bloqueamos. Ahora lo que queremos saber es quién, por qué y cuándo".

"Me parece terrible que en Uruguay, un país de democracia plena de los pocos en la vuelta, tengamos gente que ponga plata para enchastrar a otro candidato", aseguró.

Y aseguró que Orsi no ha dado "ni una explicación". "No explica los hechos, ¿hace falta que haga una denuncia para que él explique si le preguntó a Riorda?", se preguntó.