Miguel Abella: "Es el momento de encarar la parte social" en Maldonado

El plan mío es encarar directamente hacia la gestión y la parte social. Trabajar con los jóvenes y en forma especial en la creación de las comisiones barriales, escuchar a la gente verdaderamente qué es lo que necesita y que cuando la Intendencia llegue con un plan a cada barrio sea con lo que la gente precisa y no con lo que un técnico resuelva desde la Intendencia.

Vamos a hacer una relación totalmente distinta a la que se ha tenido hasta este momento, que creo que es el momento de encarar la parte social. Empezar a trabajar con los jóvenes, con la formación de los jóvenes, en la prevención desde 12 o 13 años. Trabajar con las instituciones que hoy funcionan y no crear una burocracia en la Intendencia. Apoyarme en quien viene realizando un trabajo hace 15 o 20 años, ONG's, Rotary, fomentar ese tipo de apoyo para ir creciendo por ese lado y no en cargos dentro de la administración pública.

¿Por qué sentís que es momento de darle mayor atención a la parte social?

Por el crecimiento que ha tenido Maldonado. El censo lo acaba de mostrar ahora, que un 24% por arriba, los barrios de Maldonado han crecido muy rápido con una cantidad de gente que tenemos que salir hoy a hacer algo que no se estaba haciendo, fomentar el trabajo con ellos.

Hay que mantener lo que se hace bien, el mantenimiento, la costa, limpieza e higiene. Seguir fomentando cosas que hoy están en proyectos dentro de la intendencia y de ahí directamente salir a trabajar en la parte social.

¿Y la parte turística?

La parte turística no hay que descuidarla, pero en este momento estamos muy bien parados turísticamente, la relación con Argentina viene mejorando día a día. Estamos teniendo, aparte de las 212 mil personas que dio el censo, el ingreso los fines de semana de 20 mil vehículos por los peajes, es una población flotante en invierno de 40 mil personas más. Ha mejorado el turismo durante todo el año. Está mejorando mucho el turismo de chacras. Hay un montón de cosas en las cuales directamente vamos a apoyar pero son emprendimientos más que nada particulares. La Intendencia hoy fomenta ese tipo de cosas, da un apoyo grande al que quiere desarrollar algo turísticamente.

¿Cómo están viendo el desarrollo de la costa con las autorizaciones especiales de construcción?

Estamos muy ordenados. Sobre Punta Ballena, por ejemplo, tengo una posición bien clara que es no se va a hacer.

Es la misma que tiene Antía.

Hoy no podemos hablar de algo que todavía no está en la municipal. Reconozco, porque perdimos tres veces el juicio, el derecho a la propiedad que tiene esta gente. Pero eso no significa que el día mañana se tenga que construir algo ahí. En el momento que entremos en esa etapa, vamos a tomarlo con mucha seriedad y si tenemos que ir hacia la expropiación, iremos. Vamos a llevar un camino adelante preservando parte de la costa.

Más allá de Punta Ballena, está habiendo un desarrollo hacia adelante de Punta del Este con edificios que se quieren construir en altura.

Si pero hoy en Punta del Este lo que más hay de construcción es barrios privados, casas. No es tanto la construcción de torres. Si entras a mirar verdaderamente de los 4,8 millones de metros de construcción que se llevan dados, muchos son de casas en barrios privados. El que viene a invertir el dinero lo hace en un apartamento pero el que viene a vivir va directamente a construirse una casa y va a un barrio.

Estás vinculado con la Intendencia desde hace muchos años. ¿Es posible que negocies con el Partido Colorado para gobernar?

Entré con 17 años, tengo 64. Fue en plena dictadura militar (1977). Después tuve una salida y volví a ingresar de vuelta. Estoy desde el año '90, la época de Domingo Burgueño Miguel.

He sido parte de las negociaciones, estoy desde la primera campaña con Antía. La coalición acá se hace de hecho, si bien no está formalizada como un partido, pero sí hay gente del Partido Colorado que va a votar con nosotros y ya sabíamos eso antes del resultado de noviembre. La elección municipal es un tema totalmente distinto a lo que es la elección nacional. Acá se busca un vecino, otro tipo de aproximación a la que marca la elección nacional.

Voy a renunciar a la Intendencia el 31 de enero y si vuelvo es como intendente y no para negociar un cargo para mí.

¿Cómo está el vínculo con el resto de los sectores del Partido Nacional?

Mantengo diálogo con todos, soy una persona de conversar. Transmito lo que quiero hacer, por qué camino hay que ir y defiendo la idea mía. No critico lo que plantean los demás ni me meto en la interna de ellos.

¿No crees que se puedan cortar los puentes con ellos?

Por parte mía, no. Sin lugar a dudas que no. Voy a tener siempre una puerta abierta para el diálogo.

¿Qué rol tendrá Enrique Antía?

Es una persona que políticamente ha estado desde el año '90 ocupando siempre roles de importancia dentro del Partido Nacional en Maldonado. No lo veo alejado del partido ni de la política, veo una persona que el día de mañana va a estar por cualquier consulta que uno quiera hacerle, pero que también respete y da lugar sabiendo que los que vamos a gobernar somos otros. Va a ser un buen consejero, siempre con la mano extendida para para ayudar pero lo que vamos a gobernar directamente somos nosotros.

¿No lo imaginas en ningún cargo sino como consejero?

Ha ocupado un rol muy importante, merece hoy el respeto tanto de la gente que lo vota como quien no lo vota. La obra que ha hecho, lo que ha llevado adelante, y lo que ha peleado por Maldonado ha sido mucho.

Si sos intendente vas a tener que gestionar con una administración del Frente Amplio en el gobierno nacional. Recientemente la Intendencia de Montevideo denunció que fue perjudicada por diferencias políticas. ¿Cómo imaginas que va a ser tu vínculo con Yamandú Orsi?

Me llevo bien con todos, no tengo dificultades de ningún tipo en ese sentido y creo que cuando uno explica bien a dónde quiere ir y el beneficio de la gente, la política tiene que quedar de lado.

Yamandú ha sido intendente de Canelones y sabe lo que es gobernar una intendencia, no le tengo ningún miedo y considero que no va a tener ningún tipo de dificultad en conversar.

Siempre hay gente para para poner el palo en la rueda o para dar manija pero desde el momento que se abre la puerta para conversar y dialogar ya estamos en buen camino. Si uno va con buenas intenciones e ideas y el beneficiario es el ciudadano, ellos van a estar para ayudar. Me gusta apostar a lo positivo y no a lo negativo.

Decías que buena parte de los planes estaban en la gestión de lo social. A nivel nacional el gran tema, digamos a nivel nacional, es la seguridad. Y la intendencia ha tenido algunos roles, sobre todo con la colocación de cámaras. ¿Qué otros planes hay para la seguridad?

Maldonado ha tenido un rol importante en seguridad, se llevó adelante en un gobierno del FA, primero con 1.200 cámaras y hoy se amplió a 300 más. Pero no es solamente el único apoyo que da Maldonado a la seguridad, porque todos los veranos la Intendencia vuelca más de 20 millones de pesos a diferentes rubros.

En el tema seguridad se ha hecho mucho. Hay que seguir haciendo, sin lugar a dudas, pero también hay que trabajarla como prevención. Parte de la inversión que ha venido a Maldonado ha sido gracias a la seguridad y limpieza.

Un tema que genera polémica es si se aplica alguna medida específica para el verano con las personas que están en la calle como la 'ley de vagancia'. ¿Cuál es tu postura?

Se aplicó el verano pasado y si hay que aplicarla, hay que aplicarla. Las veces que se aplicó acá fue en momentos que verdaderamente estaban molestando. Los derechos de uno hay que respetarlos, la gente a veces no respeta. Interior es quien se encarga de eso, nosotros estamos para colaborar con ellos.