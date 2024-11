Presidente de Cutcsa dijo que "no existe la posibilidad de que el ómnibus se quede sin frenos" y apuntó al chofer: "Es la duda que tenemos todos, la cabecita"

"En los ómnibus automáticos, la caja de cambios, vienen con un mecanismo llamado retarder , que cuando uno no quiere usar el freno y no tiene que frenar bruscamente basta con levantar el pie del acelerador para que el coche, de forma gradual, empieza a frenar. Ese botón de retarder no está a la derecha del conductor, está a la izquierda ", reveló.

"El instinto de un conductor profesional cuando no le responde el freno, antes era rebajar cambios para frenarlo . En este caso, primero es imposible que un coche como esos se quede sin freno porque si se quedara sin aire porque se quedó sin tanque, está el freno de aire. Entonces el coche se clava, porque no funciona, por el aire ", agregó.

"Pero vamos a suponer que el ómnibus no se quedó sin frenos, sino que siguió acelerando porque se equivocó por poner el pie en el lugar equivocado", sostuvo.

"El tercer freno, el de mano, no es ni neumático, ni como el retarder, de la caja. Es mecánico. En la mano izquierda, contra la ventanilla del conductor hay un bastoncito, que si se manipula sencillamente se baja. Ahí se acciona el freno de mano", reveló Salgado.

"Ayer, porque tenía alguna duda por la velocidad que podía venir, le pedí a los capataces que probaran un coche, a 80 kilómetros por hora, acelerando sin soltar el acelerador y con el bastoncito meterle el freno de mano. En 100 metros quedó el coche parado. Se empezó a desacelerar, pero de venir a 80 kilómetros, seguía acelerado pero en menos de 100 metros de freno. No derrapó. Demoraría un poco más en frenarse", contó.

"Cuando vos apretás el freno de mano estas apretando un freno que no tiene nada que ver con los otros. Es imposible que se rompan todos juntos. Un ómnibus de cuatro años, de las mejores fojas de mantenimiento", aseveró.

"Algo que alguna vez pasa, y lo digo como conductor profesional no como presidente, es equivocarse el pie. (Pero) es un segundo", dijo.

"Esta es la duda que tenemos todos, la cabecita, no sabemos qué pasó. Este hombre es casi que cero falta. Algo le pasó. Pero no porque tuviera ninguna antecedente. ¿Más simpático o menos? ¿Se llevaba bien con algún compañero o no? Bueno. ¿Era más cascarrabias? Hay choferes que son así. Me gustaría que la Justicia dictamine", mencionó.

"Cutcsa va a asumir todas las responsabilidades que corresponda. Haremos lo que hicimos siempre, vamos a tratar de ir y trataremos de acercarnos a la gente y buscar soluciones. Por sus antecedentes, en todo el terma laboral y todos los años que lleva en la empresa, lo vamos a respaldar y asumir todo lo que tenga que atender", aseguró.

