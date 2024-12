"No me han llegado las observaciones", dijo ministro de Ambiente sobre críticas del Frente Amplio al proyecto Neptuno

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier , aseguró que no ha recibido ninguna observación por parte del presidente electo Yamandú Orsi o su equipo de gobierno respecto al proyecto Neptuno , que prevé la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en San José.

"Este ministro todavía no tiene cuáles son las observaciones al proyecto y cuáles son las observaciones al informe de más de 120 páginas que emitieron nuestros equipos técnicos", apuntó el jerarca en una rueda de prensa. E insistió: "No me han llegado las observaciones, como vuelvo a decir, al informe que hemos colgado en la página del ministerio".