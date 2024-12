Sanguinetti sobre proyecto Neptuno: "Yo empezaría la obra esta tarde, si pudiera"

"El Frente Amplio estuvo en contra desde el primer día porque no le gustaba que hubiera una concesión privada, pero si fuera OSE le parecería que todo está bien ", aseguró en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

AGUA Robert Bouvier sobre proyecto Neptuno: "Desde el punto de vista ambiental no tiene consideraciones"

"No me gustaría nada que dentro de dos o tres años tuviéramos la posibilidad de enrostrarle al FA que no hizo lo que debía, cuando tengamos otra crisis hídrica", mencionó Sanguinetti.

"Esta obra tuvo que empezar ayer... Y si hay algo para corregir ya veremos. Estamos dependiendo de una sola fuente, de una sola bocina potabilizadora, hay mucho riesgo", aseveró.

"Yo empezaría la obra esta tarde, si pudiera, porque es un riesgo muy grande el que estamos corriendo y que no se debe correr", mencionó.

Interna colorada y la responsabilidad de Mujica en la victoria de Orsi

Tras esto, Sanguinetti se refirió a la interna colorada y dijo que "por suerte" cuando se generó la disputa tras la visita de Bordaberry a Orsi "estaba en México".

El exmandatario "no le resta importancia" al cruce, pero tampoco "dramatiza". "Hubo un reacomodo grande, hoy tenemos un Partido distinto al que teníamos hace un año en presencia", sostuvo.

"Tenemos fecha, habrá elecciones, vendrá el verano y empezará la vida de nuevo. No le meto drama a esto", aseguró.

"El Partido tiene que naturalmente reubicarse ahora, como toda la oposición, en un mundo muy complejo", dijo luego.

Consultado por si la coalición debe pararse junta en oposición contra el gobierno del FA, Sanguinetti sostuvo que "en principio sí".

"Nos ha ido aproximando la vida, en la medida en que no tenemos aquellas distancias tan grandes que tuvimos en su tiempo entre los batllistas y los herreristas, por ejemplo", dijo.

"Yo creo que el Uruguay de hoy tiene un nuevo bipartidismo de hecho, lo cual no es malo", consideró.

Sobre el cierre de la entrevista, el exmandatario se refirió a la victoria de Orsi en las elecciones nacionales.

Para Sanguinetti, Orsi fue un "candidato bien promedio del país" que se vio beneficiado por el apoyo de Mujica.

"No siendo un mal candidato, no tenía épica y desde la oposición para ganarle a un gobierno que tiene buena imagen se precisa épica. El entusiasmo, la pasión, ¿quién se la pone? Se la puso Mujica", aseveró.

"Le dio al Frente lo que no tenía, le entregó emoción, para mí fue un factor", aseguró el expresidente.