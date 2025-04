"No soy un colapintólogo": Sebastián da Silva "atendió" a Colapinto al coincidir en una entrevista con Radio Mitre

" Me acordé de Ayrton Senna, dije bueno, este no le llega ni a los talones . Ayrton Senna nunca hubiese dicho una barbaridad de esas. Gratis, aparte", afirmó Da Silva, haciendo referencia a los comentarios de Colapinto, y añadiendo que "la verdad es que otro que hincha mucho por Colapinto es Marcos Galperín (fundador, presidente y director ejecutivo de Mercado Libre), el principal sponsor de Colapinto", quien " vive en Uruguay, educa sus hijos en Uruguay, eligió este país para vivir ", recordó el legislador.

CRUCE Sebastián da Silva respondió acusaciones de Daniel Caggiani: "Nosotros recibimos una pandemia, no una bomba"

En cuanto a la disculpa pública que Colapinto había emitido más tarde, Da Silva expresó: " No soy un colapintólogo . Para mí sí, terminado el tema ojalá que los franceses le den la oportunidad de correr y vamos a estar todos hinchando por él".

Por su parte, Nicolás Singer, otro de los entrevistadores, le preguntó al senador si consideraba creíble la disculpa de Colapinto, a lo que Da Silva respondió: "Se miró al espejo y fue sincero. Claro". El senador también recordó las controversias pasadas entre Argentina y Uruguay, mencionando que los uruguayos "nos bancamos que un presidente adulto nos dijera que eran todos chorros, del primero al último, y luego le aceptaron las disculpas".

Da Silva, quien se identificó como consumidor de "yerba brasilera", fue sorprendido por la presencia del piloto en el estudio. El joven argentino bromeó diciendo: "Lo único que faltaba que nos peleemos de nuevo", a lo que Da Silva añadió con humor: "Sacate la papa de la boca".

Qué había dicho Colapinto

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, reserva en el equipo Alpine, expresó que “Uruguay es como una provincia argentina” en una reciente entrevista que dio y que se viralizó en las redes sociales.

Al conductor le comentaron que el mate era uruguayo, por lo que dio una explicación al respecto.

“Sos estúpido, boludo”, dijo, cuando se lo dijeron.

“Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población. ¿Tres millones?”, dijo, cuando le indicaron la cifra.

“O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… Acá está Cavani (dijo, sobre la imagen del delantero uruguayo en un termo). Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino", agregó.

Luego, agregó: “Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino".

Franco Colapinto y su visión sobre Uruguay y los uruguayos

“A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”, sostuvo Colapinto.

“Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo", agregó.

Las disculpas de Franco Colapinto

Tras la repercusión que tuvo el video de la entrevista, Colapinto hizo un posteo en sus redes para pedir disculpas a los uruguayos este lunes por la tarde.

“Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... ¡Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, señaló en X.

“No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí... Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, agregó.