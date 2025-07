"No te abro nada": una mujer narró cómo enfrentó a delincuente que pretendía robar en viviendas para jubilados

El robo comenzó cuando una de las residentes del complejo dio aviso de que un hombre le había sustraído el celular. La vecina relató: "Ella lo corrió, él tiró el celular, ella lo agarró y entonces yo salí (...) a buscarlo, apareció ahí y me dijo 'abrime la puerta'. Le dije no te abro nada porque vos no tenés que estar acá y aparte robaste".