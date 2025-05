"Nos tiene que atravesar el alma": durante la ceremonia del Shabat un rabino recordó la Marcha del Silencio

"Hoy quiero empezar contándoles algo que hice hoy y que no estaba en mis planes iniciales y que me sirvió para reafirmar lo que quería compartir hoy con ustedes. Estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos, por lo menos una vez hemos atravesado el memorial de la Shoah de la rambla. Quizás deberíamos ir más seguido. No porque un lugar represente algo, sino porque un lugar te vuelve a determinadas circunstancias, espirituales, pero especialmente humanas, que a veces en la vorágine de lo que vamos viviendo, no las transitamos", comenzó transmitiendo en su discurso.