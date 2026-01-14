Dólar
Nacional

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana: de qué se trata este fenómeno que podría ser una "tormenta de verano"

El cazador de tormentas Matías Mederos y los meteorólogos Mario Bidegain, José Serra y Nubel Cisneros fueron consultados al respecto

14 de enero 2026 - 20:20hs
Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Foto: El Observador
Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Foto: Matías Mederos
Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Foto: Matías Mederos
Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Foto: El Observador
Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana

Foto: El Observador

Sobre la tarde noche de este miércoles, un hecho en el cielo llamó la atención de varios montevideanos que acaban de terminar su jornada laboral y se dirigían hacia sus hogares.

Una gran nube con forma de hongo apareció hacia el norte de Montevideo, en lo que algunos especialistas del tiempo calificaron como "nube de tormenta" o "tormenta de verano", aunque otros descartaron esta posibilidad.

El "hongo" fue visto primero sobre La Floresta, departamento de Canelones y luego avistado sobre la capital del país.

Meteorólogos como Mario Bidegain y José Serra coincidieron en que se trata de "nubes de tormenta". El primero de ellos aseguró que "la parte superior está formada por cristales de hielo", mientras que "se pueden producir descargas eléctricas en su interior". Mientras que Serra dijo que se trataba de "nubes de tormenta en desarrollo".

El estudiante de meteorología, Matías Mederos, quien se dedica a "cazar tormentas" y registrarlo en sus redes sociales afirmó que se trata de "una clásica tormenta de verano".

"Localmente debajo de ella se pueden tener lluvias y ráfagas muy intensas, algo de granizo pequeño e intensa actividad eléctrica", agregó Mederos en diálogo con El Observador.

Sin embargo, el meteorólogo Nubel Cisneros no coincidió con estas hipótesis. "Son nubes que indudablemente no generan ningún tipo de fenómeno, se achatan porque está más frío el aire a esa altura, por eso queda esa forma", afirmó Cisneros.

"No llegan a desarrollarse como tormentas de verano porque enfrían muy rápidamente a esa altura", sentenció el meteorólogo.

Para esta tarde noche, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había pronosticado que estaría algo nuboso y nuboso, con la probable formación de tormentas aisladas.

Temas:

nube tormenta Mario Bidegain Nubel Cisneros Miércoles

