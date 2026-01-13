Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 14 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el miércoles 14 de enero será un día algo nuboso en Uruguay y sobre la tarde noche se espera la probable formación de tormentas aisladas . En algunas partes, los vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora .

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa , con neblinas y vientos de hasta 40 kilómetros por hora .

Para la tarde noche , estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas . Los vientos máximos ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 19 °C a los 30 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y neblina. Los vientos irán hasta los 30 kilómetros por hora .

Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y la probable formación de tormentas aisladas. Los vientos ascenderán a 50 kilómetros y las temperaturas rondarán entre los 18 °C a los 32 °C.

Suroeste

En esta parte del país la mañana estará algo nubosa y nubosa. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora. Más tarde, estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas que irán desde los 19 °C y 34 °C.

Los vientos por su parte, ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora.

Centro sur

Durante la mañana, estará nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas y vientos que ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas. En la tarde noche estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 32 °C.