Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 14 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 14 de enero será un día algo nuboso en Uruguay y sobre la tarde noche se espera la probable formación de tormentas aisladas. En algunas partes, los vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas y vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas. Los vientos máximos ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 19 °C a los 30 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y neblina. Los vientos irán hasta los 30 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y la probable formación de tormentas aisladas. Los vientos ascenderán a 50 kilómetros y las temperaturas rondarán entre los 18 °C a los 32 °C.
Suroeste
En esta parte del país la mañana estará algo nubosa y nubosa. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora. Más tarde, estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas que irán desde los 19 °C y 34 °C.
Los vientos por su parte, ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora.
Centro sur
Durante la mañana, estará nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas y vientos que ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas. En la tarde noche estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 32 °C.