Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 12 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) previó para este lunes 12 de enero una jornada calurosa en gran parte del país, con máximas que oscilarán entre 30 °C y 34 °C, presencia de nieblas y neblinas en varias regiones y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras durante la tarde y la noche.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital y su entorno, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con nieblas y neblinas. El viento soplará del sector Norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de calmas.
Para la tarde y la noche, Inumet indicó cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h, rotando al noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Este
En la región Este, la mínima prevista es de 17 °C y la máxima de 30 °C.
Por la mañana se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, acompañado de precipitaciones escasas y aisladas, además de nieblas y neblinas. El viento será del sector Sur entre 10 y 30 km/h, con lapsos de dirección variable.
En la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento rotará del Sur al Noreste entre 10 y 30 km/h.
Oeste
En el Oeste del país, la mínima será de 16 °C y la máxima trepará hasta los 34 °C, la más alta del territorio.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas, y viento del sector Norte entre 20 y 40 km/h, disminuyendo luego a variable.
En la tarde y la noche se mantendrá claro y algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h, rotando al noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Norte
En el Norte, Inumet pronosticó una mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C.
Por la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, acompañado de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector Este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.
Para la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h, rotando nuevamente al sector Este entre 10 y 30 km/h.