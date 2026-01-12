Dólar
/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 12 de enero

En la capital y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 30 °C

12 de enero 2026 - 7:13hs
20250203 Termometro de calle, temperatura a 31°, calor, verano, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) previó para este lunes 12 de enero una jornada calurosa en gran parte del país, con máximas que oscilarán entre 30 °C y 34 °C, presencia de nieblas y neblinas en varias regiones y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras durante la tarde y la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su entorno, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con nieblas y neblinas. El viento soplará del sector Norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de calmas.

Para la tarde y la noche, Inumet indicó cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h, rotando al noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Este

En la región Este, la mínima prevista es de 17 °C y la máxima de 30 °C.

Por la mañana se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, acompañado de precipitaciones escasas y aisladas, además de nieblas y neblinas. El viento será del sector Sur entre 10 y 30 km/h, con lapsos de dirección variable.

En la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento rotará del Sur al Noreste entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el Oeste del país, la mínima será de 16 °C y la máxima trepará hasta los 34 °C, la más alta del territorio.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas, y viento del sector Norte entre 20 y 40 km/h, disminuyendo luego a variable.

En la tarde y la noche se mantendrá claro y algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h, rotando al noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el Norte, Inumet pronosticó una mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C.

Por la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, acompañado de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector Este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.

Para la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h, rotando nuevamente al sector Este entre 10 y 30 km/h.

