Oddone planteó una situación "más restrictiva" que la informada por gobierno de Lacalle Pou, marcó prioridades y dijo en qué se concentrará la inversión pública

Dentro de la comisión detalló que entre postergación de gastos y obligaciones impagas hay unos US$ 360 millones que se deberán asumir en 2025. De eso, US$ 160 millones corresponde al Ministerio de Transporte, otros US$ 100 millones son de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), y otros US$ 100 millones de otros organismos. Eso implica un 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). El restante 0,1% proviene de adelanto de impuestos que hicieron las empresas públicas: US$ 30 millones de IMESI en Ancap, y US$ 44 millones de IRAE e Impuesto al Patrimonio.