/ Nacional / POLICIALES

Ofreció estacionar un auto, lo robó y protagonizó persecución policial que terminó en la rambla: tiene 15 antecedentes y fue detenido

El ahora detenido se ofreció a estacionar un automóvil en la zona de Parque Batlle y se dio a la fuga con el vehículo

12 de febrero 2026 - 11:49hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre fue detenido en la noche del miércoles tras robar un auto mediante engaño y protagonizar una persecución que terminó en la rambla del Parque Rodó, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El hecho comenzó en la intersección de Ramón Benzano y Federico Vidiella, en la zona de Parque Batlle, donde, según la información policial, el ahora detenido se ofreció a estacionar un automóvil y se dio a la fuga con el vehículo.

Efectivos policiales intervinieron ante la denuncia y realizaron un seguimiento controlado. El vehículo fue ubicado en la zona de la rambla, lo que dio inicio a una persecución que culminó en Rambla Presidente Wilson.

En ese punto, el conductor perdió el dominio del automóvil e impactó contra mobiliario urbano.

Tras el choque, el hombre intentó escapar corriendo, pero fue reducido y detenido por el personal actuante. Durante la detención sufrió una lesión leve y recibió asistencia médica.

Según informó la Policía, el detenido cuenta con 15 antecedentes penales. El vehículo y los demás efectos sustraídos fueron recuperados.

