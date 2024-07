Ojeda presentó a Silva en una fórmula de "unidad colorada" con la mira en traer nuevos votos y la "máxima" de ganarle a Delgado

INTERNA BLANCA Partido Colorado se prepara para anunciar a Robert Silva como vice de Andrés Ojeda: por qué no lo definió hoy

Aunque aún no se nombró a un coordinador, Ojeda dijo que trabajarán en esa tarea quien ya coordinó sus equipos de trabajo, Matías Bordaberry, hijo del exsenador Pedro Bordaberry, y Florencia Pasquet , quién coordinó los equipos que apoyaban a Silva, pero también se sumarán los asesores de Gabriel Gurméndez, Tabaré Viera, Carolina Ache y Zaida González para aportar sus propuestas.

A diferencia del resto de los candidatos que ahora se tomarán unos días de descanso, la fórmula colorada no prevé descansar aunque tampoco tienen en agenda reuniones concretas para esta semana.

Al presentar a Silva, quien dijo que no precisaba mucha presentación, destacó que conforman "la fórmula más adecuada para ganarle al Frente Amplio en noviembre".

Silva, que en estas internas compitió por el sector Crece obtuvo 22.708 votos (22%) y quedó en segundo lugar detrás del ganador que logró 40.040 (40%), mientras que en tercer lugar quedó Gurméndez con 18.815 (19%) y en cuarto Viera con 18.292 (18%).

Si bien desde la secretaría general del partido hubo intentos porque la fórmula quedara conformada en la noche del domingo 30, ya que estaba acordado que el vice sería el segundo más votado, el candidato prefirió esperar a este lunes debido a que algún otro candidato se lo pidió hasta estar seguro de que Silva sería el segundo. No tenía apuro y con esa decisión logró que este lunes se siguiera hablando del Partido Colorado, ya que el anuncio tuvo lugar a la hora central de los informativos.

"Esto no lo hicimos ayer solamente por un tema fino de tener los datos finales. No porque tuviéramos una duda, el criterio fue el del máximo consenso y unidad. Todos estuvimos de acuerdo en que quién fuera segundo era el vice", explicó Ojeda sobre la elección de Silva.

Esta será entonces la segunda vez que Silva, el hombre de la reforma educativa de este gobierno como presidente del Codicen, completa la fórmula del Partido Colorado como ya lo había hecho con Enresto Talvi en 2019, mientras que en 2014 había sido coordinador del programa del candidato Pedro Bordaberry.

Al hacer uso de la palabra en la casa del Partido Colorado, Silva dijo que los mueve "el objetivo de que el país no se detenga ahora".

De aportar votos para que la coalición gane a ganarle a Delgado

Ojeda anunció que se viene una "primavera del Partido Colorado" y explicó que con eso quiso decir que más que revivir al partido cree que pueden aportar "la diferencia para que la coalición pueda seguir gobernando. Somos los que tenemos la responsabilidad de crecer, los blancos ya están a tope, nos toca a nosotros poner la diferencia para que la coalición pueda ganar".

Más temprano había dicho en entrevista con Desayunos Informales que “el mínimo es garantizar el gobierno de coalición, el máximo es liderar nosotros”, dijo Ojeda sobre sus objetivos de cara a las elecciones.

Consultado por sus posibilidades en la contienda presidencial, dijo que es “factible y real” vencer a Delgado en las elecciones nacionales de octubre, aunque señaló que es importante “ir poco a poco y paso a paso” en este camino.

Ojeda ha sido señalado por su cercanía con el presidente Lacalle Pou y contó en entrevistas que dio este lunes que la primera llamada que recibió luego del triunfo fue de Álvaro Delgado y la segunda del presidente.

"La coalición sumada le gana al FA"

Ojeda dijo que la coalición multicolor llega "con una unidad mucho más clara que el Frente Amplio” que "exhibe fracturas" y criticó al presidente de la coalición de izquierda Fernando Pereira quien destacó en su discurso de a noche del 30 que el FA le ganó al Partido Nacional (obtuvieron 410.000 votos mientras que el PN tuvo 323.930 pero sumados los partidos de la coalición llegaron a 445.000).

Para Ojeda con esa afirmación de Pereira está "queriendo forzar una lógica donde el resto no existe". "O se le rompió la calculadora o se comió el resto del escenario, acá lo importante es que la coalición sumada le gana al FA, que es el escenario que vamos a medir en octubre y en noviembre", afirmó.

En la misma línea se refirió el expresidente Julio María Sanguinetti quien destacó que la votación de los partidos de la coalición y la "fórmula joven" que se conformó como un "fenómeno de renovación" y destacó que son complementarios por ser uno experto en seguridad y el otro en educación.

Zubía: "Mi propósito lo obtuve"

El diputado Gustavo Zubía quien bajó su candidatura para apoyar a Ojeda dijo que su decisión le permitió ganar a OJeda. "Mi participación fue efectiva. Nosotros estuvimos en 12% y ese aporte es de importancia sustantiva eso no significa que el candidato no tenga mérito propio que lo tiene, significa que se aúnaron dos tipos de formas operativas que tienen mucho en común sobre todo el tema seguridad", destacó. Consultado su opinión sobre la fórmula ya que había declarado que se bajaba para que no ganara Silva, respondió: "Mi propósito lo obtuve era que Ojeda sea el candidato. Luego viene el apoyo a otras personas como es Robert Silva".