Oposición apuntó contra "nuevo impuesto" en capítulo de Ambiente en el Presupuesto y Ortuño respondió

Según el ministro, "no está pensado como un impuesto", sino como una herramienta "económica" para "desestimular" el uso de plaguicidas con "contenido de químicos altamente contaminantes"

17 de septiembre 2025 - 17:55hs
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, le respondió a la oposición

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, le respondió a la oposición

Foto: Leonardo Carreño.

Tras la comparecencia del Ministerio de Ambiente a la Comisión de Presupuesto este miércoles, la oposición denunció que la cartera, mediante el artículo 468 de la ley de Presupuesto, está creando un "nuevo impuesto".

En el texto del artículo se constituye que todas las "sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos tosanitarios comprendidos en las categorías 1a o 1b" serán gravadas con un impuesto que "se determinará de acuerdo a un monto fijo por litro o kilo".

La propuesta faculta al Poder Ejecutivo a fijar "montos diferenciales" para las distintas sustancias activas "incluidas en este numeral, considerando criterios de peligrosidad para la salud humana y el ambiente".

Este apartado del proyecto despertó las críticas de varios legisladores, entre ellos el diputado colorado Walter Cervini quien advirtió que el artículo establece "un nuevo impuesto que afectará directamente a los productores agropecuarios y a la industria nacional de fitosanitarios".

Cervini reclamó que, en caso de aprobarse, los recursos generados por el tributo deberían ser destinado a, por ejemplo, el Fondo Nacional del Medio Ambiente (Fonama), o al Fondo de la Granja, u otras alternativas y "no a rentas generales".

"Tal como está redactado el artículo, no lo podemos acompañar. No podemos aceptar un impuesto encubierto que genera más dudas que certezas", aseveró en un comunicado de prensa.

Este inciso de la ley de Presupuesto despertó la crítica también de políticos del Partido Nacional. En su cuenta de X, el diputado Pablo Abdala cuestionó la "aparición" de un "nuevo impuesto" del que el ministro de Economía, Gabirel Oddone, "no habló".

"El artículo 468 extiende el Imesi a productos fitosanitarios que son esenciales para el sector agropecuario. ¡Con la excusa de proteger el medioambiente!", cuestionó

"Los costos de la producción se encarecerán, y con ello los precios que pagamos los uruguayos por los alimentos. Incluyeron el planteo de forma subrepticia, para que pasara inadvertido. Pero no pasó", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloabdala66/status/1968397116268490870&partner=&hide_thread=false

La respuesta de Ortuño tras las críticas de la oposición

En rueda de prensa posterior a su comparecencia en Diputados, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, fue consultado por la creación del nuevo impuesto y dijo que se trata de una "medida concreta" para "promover la producción sostenible" y para "desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes" con altas afectaciones "al ambiente y a la salud humana".

"No es una normativa que se aplique en general a los plaguicidas y que, por tanto, genere una afectación al sector productivo, sino que está solamente dispuesta para los químicos altamente contaminantes de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", aseguró.

De acuerdo con Ortuño, la creación del impuesto no supondrá un "sobrecosto" que pueda afectar "competitividad" del sector agroexportador, sino que, por el contrario, lo fortalecerá al brindarle la posibilidad de "dar respuesta a las exigencias de los mercados internacionales que cada vez son más exigentes y restrictivos".

"Hemos tenido rechazo de producción nacional por contener plaguicidas, lejos de estar generando una complicación al sistema productivo, lo que estamos haciendo es apostando justamente al valor agregado ambiental como un punto distintivo de la producción nacional en un área donde Uruguay ya es referencia en el mundo", sostuvo.

En este sentido, el ministro explicó después que el artículo "no está pensado como un impuesto", sino como una herramienta "económica" para "desestimular" el uso de plaguicidas con "contenido de químicos altamente contaminantes".

