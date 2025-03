Oposición quiere bajarle el perfil a la negociación por cargos aunque sectores empiezan a barajar nombres

Negociación de perfil bajo

En paralelo al envío de venias de los directores oficialistas, el gobierno prevé comenzar a analizar la “contrapropuesta” de cargos elevada por la oposición. El documento fue entregado el viernes, en la previa de la asunción presidencial, y será discutido por Orsi con Sánchez.

La propuesta inicial del gobierno fue que la oposición tuviera 34 cargos de contralor. En su respuesta, la oposición pidió tener unos quince más, según dijeron a El Observador fuentes políticas.

La intención de los líderes partidarios es que la negociación se desarrolle con perfil bajo para evitar la construcción de expectativas. “El gobierno es mano”, sintetizó un operador en referencia a las posibilidades que tenían de aumentar la cantidad.

El listado incluye lugares en los directorios que tienen representantes sociales (BPS, ASSE y Codicen), más cargos en el Parlamento y algunas comisiones binacionales que quedaron por fuera.

Número o calidad

Más allá de la cantidad, en la oposición confían en poder mejorar la “calidad” de los lugares y destacan –por ejemplo– que la CARU o Salto Grande (dos que no están en la propuesta inicial) son más importantes que la comisión técnico-mixta del Frente Marítimo.

Lo mismo señalan respecto a los cargos parlamentarios y dicen que tener un secretario “es mejor” que un prosecretario.

Sánchez, que oficia como negociador del gobierno, también mencionó la “calidad” como un asunto a tener en cuenta más allá de la cantidad. “Sostenemos que el problema no es de número sino de calidad. Queremos que estén para proponer y controlar”, expresó.

El secretario de la Presidencia rechazó que el número de lugares debiera definirse por la votación obtenida enfatizando que Orsi había ganado el balotaje por 100 mil votos mientras que Lacalle Pou lo hizo por 30 mil en 2019.

A su entender, ese argumento echa por tierra el utilizado por representantes de la oposición, que señalaron que la oferta era la “misma” que en 2019 pero la coalición había votado más que el FA en octubre de 2024.

“En 1999 fuimos la fuerza política más votada y no tuvimos representación. En 2005 no nos pusimos de acuerdo y (ellos) no estuvieron. En 2010 Mujica dio la mayor representación y en 2015 Vázquez estableció el criterio de que no estuvieran en los sociales. En 2020 la coalición ganó por 30 mil votos y ofreció 33 cargos. Después fueron 34 pero no fue solo cantidad sino calidad porque no estaban Antel ni Colonización. Ahora Orsi ganó el balotaje por 100 mil. ¿Vamos a hacer cuentas en función de los votos? Los vamos a convocar para conversar”, sentenció.

Posibles nombres

Si bien la lista aún no está cerrada, los sectores de los partidos comenzaron a calcular los cargos que tendrán en función de la votación que tuvieron en octubre. Tomando como base los 34 ofrecidos, los blancos calculan que tendrán unos 19 cargos, mientras que los colorados recibirán 11 o 12, los cabildantes 1 o 2 y los independientes 1.

Como fueron los más votados, los primeros en elegir serán los nacionalistas. Dentro de este partido el primero en optar será el sector Alianza País y el nombre que postulará será el de Laura Raffo, tal como informó Telenoche. En Aire Fresco, el sector de Lacalle Pou y Delgado, algunos nombres que están arriba de la mesa son “cuadros” que estuvieron en el gobierno como Susana Pecoy, Federico Daverede y Fernanda Maldonado.

En el Partido Colorado, el primero en elegir será Unir para crecer, el sector de Andrés Ojeda. Un nombre que se maneja es el de Julio Luis Sanguinetti. En Vamos Uruguay, el sector de Pedro Bordaberry, aparece como una fija Germán Coutinho.