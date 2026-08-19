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Orsi designó a Aldo Tomassini como nuevo secretario general de Drogas tras la muerte de Gabriel Rossi en un accidente

El cargo estaba vacante tras la muerte de Gabriel Rossi, quien falleció a comienzos de agosto como consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito en Durazno

19 de agosto de 2026 12:19 hs
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, designó a Aldo Tomassini como nuevo secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, según una resolución de Presidencia a la que accedió El Observador.

Tomassini asumirá el cargo que había quedado vacante tras la muerte de Gabriel Rossi, quien falleció el pasado 6 de agosto como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en Durazno.

La resolución establece que Tomassini será secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas dentro del programa "Política de Gobierno" de Presidencia de la República y que su designación rige desde la fecha de la resolución, que fue este martes 18 de agosto.

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El accidente en el que murió Gabriel Rossi

Rossi, de 63 años, sufrió un accidente sobre las 13:00 del domingo 2 de agosto en el kilómetro 218 de la ruta 5, cuando regresaba a Montevideo luego de participar de una fiesta de egresados de la Facultad de Medicina en Tacuarembó.

Tras el siniestro quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser rescatado por efectivos policiales y Bomberos. Fue trasladado al sanatorio Camedur de Durazno con diagnóstico de politraumatismo grave y fractura expuesta de miembro inferior izquierdo, donde permaneció internado hasta su fallecimiento cuatro días después.

Rossi se desempeñaba hasta entonces como secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, organismo dependiente de Presidencia de la República. Con la resolución firmada este martes, Tomassini ocupará formalmente el cargo que permanecía vacante desde su muerte.

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