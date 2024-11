Orsi explicó por qué "no hay necesidad" de aumentar impuestos: "En un mundo tan volátil una señal de ese tipo al Uruguay no le viene bien"

El candidato a presidente del Frente Amplio , Yamandú Orsi , explicó que "no hay necesidad" en el contexto actual de aumentar los impuestos, como aseguró en el debate presidencial, porque "en un mundo tan volátil" sería una señal que no ayudaría al país.

En una entrevista con el programa de streaming Campaña del Miedo (Dopamina), al candidato le volvieron a consultar si iba a aumentar los impuestos y éste reiteró su intención de no hacerlo .

"Históricamente en todos los programas del Frente viene eso , que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Ahora, el día que tuvimos que hacer la reforma tributaria la hicimos" , comenzó respondiendo Orsi, quien aclaró que "en las actuales condiciones no hay necesidad de toquetear" los impuestos.

"Estamos en un mundo de una fragilidad y una incertidumbre que los capitales vuelan", explicó el frenteamplista, quien cree que la gente no se da cuenta "lo que está pasando" en el mundo: "Abrís la página de cualquier periódico mundial y no sabés si arranca la tercera guerra mundial".

"En un mundo que es tan volátil, una señal de ese tipo al Uruguay no le viene bien. Mientras no se necesite, estaría de más", sentenció el candidato.

Desde que Orsi prometió no subir impuestos en el debate, surgieron dudas por la propuesta del partido de aumentarlos en su programa, y por las declaraciones realizadas semanas atrás por eventual a ministro de Economía del Frente, Gabriel Oddone, que afirmó que sería "irresponsable" prometer que no se aumentarán.

"El presidente voy a ser yo", aclaró Orsi el día después del debate al ser consultado en una rueda de prensa por la palabra de Oddone, y marcó que "todo técnico tiene que tener la prudencia que su profesión indica".

"Uno planifica en términos de normalidad. Si el contexto me lo impone, andá a saber qué puede pasar. No podemos hacer futurología, yo no sé si va a haber una tercera guerra mundial", marcó el candidato, y agregó que "nunca" dijo que "iba a aumentar impuestos".

"Yo no tengo como política llevar ese tipo de medidas. Si se cae el mundo, si se cae el terremoto, no sé, si mi abuelita tuviera ruedas, sería un camión", ironizó el frenteamplista.

Ese lunes también la candidata a vicepresidenta frenteamplista Carolina Cosse marcó que hubiese sido "irresponsable" dejar escrita la promesa de no aumentar impuestos en el programa de gobierno: "Lo que expresa el programa es evaluar todas las variables, pero el programa no habla ni de subir ni de bajar impuestos porque eso es irresponsable para alguien que escribe el programa asegurar o que los va a subir o que los va a bajar".