Orsi descartó hacer "futurología" ante posibilidad de aumentar impuestos en una crisis: "Si mi abuelita tuviera ruedas, sería un camión"

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi , ratificó que no aumentará los impuestos si llega al gobierno , como afirmó en el debate presidencial de este domingo, y descartó hacer "futurología" al ser consultado sobre la posibilidad de un incremento de las tarifas ante una eventual crisis.

"Uno planifica en términos de normalidad . Si el contexto me lo impone, andá a saber que puede pasar. No podemos hacer futurología, yo no sé si va a haber una tercera guerra mundial" , marcó Orsi en una rueda de prensa realizada este lunes, y agregó que "nunca" dijo que "iba a aumentar impuestos".

"Yo no tengo como política llevar ese tipo de medidas. Si se cae el mundo, si se cae el terremoto , no sé, si mi abuelita tuviera ruedas, sería un camión" , ironizó el frenteamplista.

Al candidato le preguntaron si su postura no se contradice con las declaraciones de su candidato a ministro de Economía, Gabriel Oddone , quien aseguró que es "irresponsable" decir que no se van a aumentar los impuestos. "El presidente voy a ser yo", aclaró Orsi, quien marcó que "todo técnico tiene que tener la prudencia que su profesión indica".

Además, sostuvo que la idea de que el Frente va a aumentar impuestos "es una cantinela que hace muchos años que el Partido Nacional viene llevando adelante", y reclamó que le preguntó al candidato Álvaro Delgado "si iban a devolver el dinero del IVA".

Para Orsi "el debate transcurrió mucho sobre lo que hizo el Frente Amplio como si ahora no hubiera gobierno o ahora no hubiera realidad". "Delgado planteaba lo que había hecho el Frente Amplio o no había hecho el Frente Amplio. Yo sé lo que quiero hacer", añadió.

El frenteamplista cree que el debate fue una "linda instancia" donde pudo "plantear lo que quería plantearle a la ciudadanía".

Orsi se refirió a las declaraciones de Mujica sobre Blanca Rodríguez: "No soy quien para condenar a nadie"

El candidato frenteamplista también se refirió a las declaraciones del expresidente José Mujica sobre la senadora electa Blanca Rodríguez, a quien catalogó como un "repuesto" de Carolina Cosse si ella no aceptaba ser la candidata a vicepresidenta.

En una entrevista con El País, Mujica dijo que buscaron a Blanca Rodríguez porque en un momento "había duda que la señora que salió vicepresidenta (Cosse) aceptara o no aceptara" el cargo, y para evitar hacer otro "papelón" como cuando en 2019 se designó a Graciela Villar como compañera de fórmula de Daniel Martínez.

"Todos los actores políticos dicen cosas. Yo me refiero de manera distinta, no soy comentarista de los que dicen otros. Yo no soy quien para condenar a nadie", afirmó este lunes el exintendente de Canelones.

En las horas previas al debate, la propia Rodríguez dijo que nunca estuvo en su "consideración" ser "vicepresidenta de la República".